Cочинение «История русской словесности. Повесть о Фоме и Ереме»

ПОВЕСТЬ О ФОМЕ И ЕРЕМЕ — произведение “смеховой” демократической литературы XVII в. , рассказывает о неудачливых братьях Фоме и Ереме, у которых не получается ни одно дело, за которое они принимаются. Братья противопоставляются друг другу, но это противопоставление мнимое (“карикатура на контраст”): “Ерема был крив, а Фома з бельмом, Ерема был плешив, а Фома шелудив…”



П. известна в 6 списках XVIII в. , причем текст ее очень неустойчив. Если в одних списках, например, братья называются дворянскими детьми, то в других они — “торговые люди”. В нач. XVIII в. П. была использована в лубочной картинке.



Существует большое количество фольклорных параллелей к П. , причем спорным является вопрос: “спустился” ли книжный оригинал в устную традицию, или же устные варианты являются более древними, чем книжная повесть? В поздних фольклорных вариантах рассказ о Фоме и Ереме превращается в небылицу, плясовую, детскую песню, прозаическую сказку и т. д.



Изд. : РовинскийД. Русские народные картинки. — СПб. , 1881. — Кн. 1. — С. 426; Соболевский А. И. Великорусские народные песни. — СПб. , 1902. — Т. 7. — С. 1—25; Русская демократическая сатира XVII века / Подг. текстов, статья и комм. В. П. Адриановой-Перетц. —М. ; Л. , 1954. —С. 43—45; 2-е изд. —М. , 1977. —С. 34— 36; Демократическая поэзия XVII века. — М. ; Л. , 1962. — С. 135—137; Повесть о Фоме и Ереме / Подг. текста и комм. Н.

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