Cочинение «История семьи - история России»

Семья - очень важное, очень ответственное дело человеьа. Семья приносит полноту жизни, семья приносит счастье, но каждая семья, в особенности в жизни общества, является прежде всего большим делом, имеющим государственное значение. А/С. Макаренко.

История ьаждой семьи-это маленькая история страны. В се события, которые происходят в стране, находят свое отражение в семье.

История семьи моей про- баб ушки (хотя мы ее звали баба Лена)- это история нашей страны. До Революции ее семья сбежала из Польши в

Россию. Семья- это: мама, папа, три сестры и брат. Бежали далеко в Сибирь, чтоб никто не мог найти. 1917- Октябрьсьая Революция.

Что это?

Маленькая Елена (Хелена) не понишла. Шли годы. Вот уже она взрослая, помогает родителям работать в поле, на усадьбе. Первая любовь, замужество, дети: Володя, Мария, Стае и Ольга. Все вроде быхорошо, тру дно, тяжело, но впереди жизнь, хоропня жизнь. Пришли ужасные, несправедливые тридцатые годы. Кровавым серпом прошлись они по нашей стране. По ложному доносу, арестовали мужа Елены-Иосифа. И. . . все. . . Она одна, четверо детей. Чем кормить, чем топить избу, ьак жить? Ее, как жену врага народа не принишют на работу в колхоз, где за труд платили деньги.

Работает за кусок хлеба, а вязанку дров. Но все ничего, когда наступает 33 ИЮНЯ 1941 ГОДА. Война! Война! Война! Только и слышится в езде.

Старший сын В олодя уходит добровольцем на фронт, а потом приходит похоронка. Почему? По чему? Только об этом и думает мать. Жить не хочется, а жить надо, ведь остались дети. Я буду раб стать в три раза больше, а есть в три раза меньше - думает Елена. Только . чтоб оставшиеся, дети смогли выжить. В от наконец-то ПОБЕДА! Долгожданная ПОБЕДА!

Теперь все будет хорошо. Думала и Елена, но нет. Железная машина репрессий про должала свой путь. Ты- жена врага народа!> Только в период

Хрущевской оттепели баба Лена стала получать деньги а свой труд. Затем поменятсь власть, поменялась и жизнь. Долго баба Лена жила на мизерную пенсию, которую получат за своего сына Володю, погибшего на войне,

Прошли г оды, выросли дети, появились внуки, а потом и мы, правнуки, но никакие беды и страдания не смогли поколебать у бабы Лены веру во все хорошее. Она до самой смерти сохранила бодрость духа и оптимизм.