Cочинение «История создания памятника»

В россии, нужно признать с сожалением, всегда было мало порядка. Особенно в отношении к своим святыням. В 1909 г. , Когда приближалось столетие со дня рождения Николая Васильевича гоголя, вдруг было замечено, что могила человека, почитаемого во всем мире в качестве одного из величайших гениев всех времен неухожена, а в городе нет памятника, ему посвященного.



Выдержка из газеты начала XX века: Приведение в порядок заброшенной на Даниловском кладбище в Москве могилы Гоголя ко дню празднования столетия со дня его рождения, 20 марта текущего года, взял на себя город, и в настоящее время работа эта выполнена: При производстве этих работ была обнаружена в глубине плотная масса кирпича и известки, которую был залит в свое время дубовый гроб, сохранившийся в целости и до сих пор, о чем свидетельствовали совершенно крепкие углы гроба, обнаружившиеся в тех местах, где известковая масса от времени осыпалась.



К счастью, общество и городские власти приняли это близко к сердцу. При участии различных комитетов была разработана обширная программа действий. В частности, было решено учредить гоголевскую библиотеку и поставить в городе памятник Гоголю.



Выдержка из газеты начала XX века: Московская городская дума наметила программу гоголевских торжеств по поводу предстоящего открытия памятника великому писателю, которое должно состоятся в столетнюю годовщину его рождения. Городское самоуправление постановило назвать именем Н. В. Гоголя одно высшее мужское и одно высшее женское городские училища, предполагаемые к открытию в 1908 г. , десять городских школ также назвать Гоголевскими; учредить библиотеку-читальню имени Н. В. Гоголя; издать в возможно большем количестве экземпляров популярную биографию и избранные сочинения Н. В. Гоголя для бесплатного распространения в народе; организовать ряд публичных чтений и народных спектаклей; учредить несколько гоголевских стипендий в Московском университете. Для подробной разработки намеченной программы избрана комиссия из 10 лиц.



Двор дома на Никитском бульваре, в котором провел свои последние дни Н. В. Гоголь

Двор дома на Никитском бульваре,

в котором провел свои последние

дни Н. В. Гоголь



Создание памятника и библиотеки с самого начала были увязаны между собой - место для памятника специально было выбрано неподалеку от дома, где провел свои последние дни Н. В. Гоголь, а сам этот дом было решено превратить в мемориальный гоголевский музей-читальню.



Выдержка из газеты начала XX века: Ко дню открытия памятника Н. В. Гоголю Московская городская управа намерена предложить Думе приобрести дом, в котором провел последние дни Н. В. Гоголь, и устроить там музей-читальню имени знаменитого писателя. Дом этот находится на Никитском бульваре и в настоящее время принадлежит граф. Шереметьевой. Всем учащимся в городских школах в день открытия памятника будут розданы бесплатно сочинения Гоголя.



Памятником занималось общество любителей российской словесности. Оно очень серьезно отнеслось к делу. Тщательно были собранывсе известные портреты Гоголя.



Было проведено несколько конкурсов на памятник. В итоге работу поручили знаменитому скульптору Н. А. Андрееву.



Средства на сооружение памятника успешно собрали, памятник соорудили в срок, а тщательно запротоколированные расходы на его сооружение были опубликованы.



Выдержка из газеты начала XX века: Московская 5 классическая гимназия, здание которой находится близко к тому дому, где скончался Гоголь (на Никитском бульваре), и к тому месту, где готов к открытию его памятник ( на Арбатской площади), благодаря заботам учащихся и некоторых других лиц, собрала довольно большую коллекцию, тесно связанную с именем Гоголя и устроила очень симпатичную Гоголевскую выставку.



Общество с нетерпением ожидало открытия памятника Гоголю. Наконец, при огромном стечении народа памятник был открыт на праздничной церемонии, которая длилась два дня - продолжившись в виде торжественного заседания общества любителей российской словесности. К подножию памятника были возложены многочисленные венки, включая венок от государя императора, было произнесено множество речей, прошли другие дополнительные торжества. Это было славное событие о котором был издан подробнейший отчет. По случаю открытия памятника были созданы различные памятные знаки, включая главную мемориальную медаль, которую сделал сам Андреев и которая была вручена Николаю II.



Выдержка из газеты начала XX века: В библиотеке Исторического музея в Москве окончено размещение венков, возложенных на памятник Гоголя, переданных городом в музей. Размещены только металлические венки. У кафедры библиотекаря помещен лавровый венок от Государя Императора, остальные подвешены на стены.

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