Cочинение «История театра»

Драматическая поэзия получила свое название от греческого слова "драма", что значит действие, так как сущность драматической поэзии состоит в изображении событий, как бы совершающихся перед глазами зрителей.

Драматические произведения пишутся для театра. Пьеса только в том случае может произвести надлежащее впечатление, когда она поставлена на сцене. Декорации, костюмы, грим, декламация актеров и их мимика — все это сторицей восполняет то, чего нет в наличности в драматическом произведении, то есть описания и рассказа от лица самого автора.

Драматическая поэзия зародилась в Греции из обрядовых песен в честь бога Диониса, иначе Вакха. В честь Диониса были учреждены праздники, совершались богослужения, приносились жертвы, сопровождаемые пением гимнов, или религиозных од, которые назывались дифирамбами и были двоякого рода: мрачные и радостные. В первых вспоминались страдания любимого бога, во вторых — его торжество.

Во время жертвоприношения предводитель хора рассказывал о приключениях Диониса, а хор в песнях выражал или сочувствие страждущему божеству, или радость по поводу его торжества над врагами. С течением времени рассказ о приключениях Диониса стали вести два лица, вследствие чего явился драматический диалог (разговор). Затем мало-помалу рассказ стал заменяться наглядным изображением похождений Диониса — явилось драматическое действие.

Наглядное изображение судьбы Диониса так нравилось грекам, что они с удовольствием стали смотреть подобное же изображение событий из жизни других богов, полубогов и вообще великих людей, а впоследствии и обыкновенных смертных. Поэты, постепенно расширяя содержание драматических произведений, стали заботиться об удовлетворении уже не религиозного чувства, а эстетического, то есть того чувства, которое мы испытываем, когда наслаждаемся прекрасным, и драма мало-помалу из области религиозных обрядов перешла в область поэтических произведений. Вместе с развитием драматической поэзии в Греции начали устраивать театры, то есть зрелища, для драматических представлений.

Высшей степени своего развития древнегреческая драма достигла в блестящий век Перикла, когда в Афинах жили величайшие поэты-трагики: Эсхил, Софокл и Еврипид, а также знаменитейший создатель комедий — Аристофан.

Из Греции драматические представления перешли к римлянам. Но в области драматической поэзии римляне не создали ничего оригинального: греки увлекались театром, римляне — цирком.

В средние века в христианском мире были забыты древнегреческие и римские драматические представления. Но взамен их стали разыгрываться религиозно-нравственные, содержанием для которых служили события из библейской истории Ветхого и Нового заветов. Представления эти (мистерии) разыгрывались сначала в церквах священно- и церковнослужителями, в церковных оградах, а потом на площадях городов. Здесь мистерии значительно изменили свой характер, так как предназначались уже не для поучения христиан, а для развлечения. Явились драматические пи сатели. У всех образованных народов Западной Европы создался театр на национальной почве. Английский драматург Шекспир вознес у себя на родине национальную драму на значительную высот)'.

Русская драма возникла не из элементов народного творчества, то есть обрядов и песен, а из подражания драме западноевропейской. Симеон Полоцкий и Дмитрий Ростовский составили произведения в роде мистерий; таковы, например, "Комедия о блудном сыне" первого и "Рождество Христово" второго. Ложно-классическое направление переносит к нам и упрочивает надолго Сумароков, основатель русского театра в Петербурге и автор многих трагедий и комедий ("Хорев", "Синав и Трувор", "Дмитрий Самозванец"). По этому же пути следуют Княжнин, Озеров, Фонвизин, Капнист и отчасти Грибоедов. Наконец, Пушкин под влиянием творчества Шекспира создает новую трагедию "Борис Годунов", а Гоголь — вполне самобытную комедию "Ревизор". После этого русская драма уже развивается по собственному национальному пути.