Cочинение «Историзм летописи – художественный анализ»

В летописи полно и отчётливо отразились отличительные черты древнерусской литературы.



В ней проявился растущий интерес русского народа к своей истории — глубокий патриотизм, связь письменной литературы с устным народным творчеством и разнообразие способов изложения материала.



Исторические сведения, собранные в летописи, богаты. Конечно, достоверность целого ряда исторических сказаний сомнительна, а многие из них представляют собой легенды, вымысел (например, рассказы, заимствованные из библии '). Но наряду с этим в летописи находится множество и таких исторических сведений, которые до сих пор являются ценными для науки, воскрешающими картину жизни древней Руси и соседних с ней народов. Таковы, например, сведения о первых русских князьях (Олеге, Игоре, Ольге, Святославе, Владимире), о событиях русской истории, о княжеских междоусобицах, о борьбе русских со степными кочевниками и т. п.



Большую ценность представляют собой те народные предания, которые включались в летопись. Таким, например, является предание, которое занесено летописцем под 992 годом,— о единоборстве юноши-кожемяки с печенежским богатырём.



В этом предании можно видеть черты сходства, по идее и по сюжету, с былинами. Так, в предании проводится народная идея о превосходстве мирного труда над профессиональным военным. Подвиг совершает ремесленник-кожемяка, а не кто-либо из дружинников князя. Он, как Микула Селянинович, оказывается сильнее дружинников.



Великий князь Владимир выступает и здесь представителем киевских князей. Как и в былинах, князь Владимир не может сразу найти поединщика, «тужит». Внешний вид противников рисуется в былинных чертах. Русский юноша был «средний телом», а печенежин — «превелик зело и страшен». Печенежин стал смеяться над своим неказистым на вид противником. Поединок кончается победой русского юноши. Владимир награждает победителя, делает его «великим мужем».



Летопись повествует не только о войнах. В ней с похвалой говорится и о культурных начинаниях князей. Например, рассказывается о том, как Ярослав Мудрый построил в Киеве Софийский собор и Золотые ворота, как он собрал многих писцов и переводчиков.



Летописцы не были равнодушными наблюдателями жизни, стоявшими в стороне от политических событий своего времени. Они принимали активное участие в политической борьбе князей