Cочинение «Итоги Второй Мировой Войны»

Лидеры стран-участниц – У. Черчилль (Англия), И. Сталин (СССР), Ф. Рузвельт (США) Основные вопросы. Определены зоны будущей оккупации Германии войсками СССР, Великобритании, США и Франции. Берлин выделялся в особый район, который тоже оккупировался войсками четырех государств. Управление Германией должен был осуществлять Контрольный Совет союзников, включавший главнокомандующих оккупационными войсками. Германия должна была выплатить репарации в сумме 20 млрд долларов. Достигнута договоренность о разоружении и роспуске вооруженных сил Германии, установлении контроля над военной промышленностью, запрете нацистской партии, наказании военных преступников. Западная граница Польши определялась вдоль рек Одер и Нейсе. Западная Украина и Западная Белоруссия оставались в составе СССР.



Советский Союз соглашался признать польское Временное правительство национального единства, которое должно было провести в стране свободные выборы. СССР обязывался вступить в войну с Японией не позднее чем через три месяца после разгрома Германии. При этом к СССР был присоединен Южный Сахалин, Курильские острова, Советский Союз получал права на аренду Порт-Артура, а также общей с Китаем эксплуатации железных дорог в Маньчжурии. Принятие решения о созыве учредительной конференции ООН с целью выработки устава международной организации для поддержания мира и безопасности. Определены основные принципы деятельности организации, ее структура Принятие Декларации об освобожденной Европе, в которой говорилось, что союзные государства будут согласовывать свои действия при решении политических и экономических проблем послевоенной Европы. Вопрос мирных договоров с союзниками Германии. Согласованы и одобрены общие принципы оккупационной политики: денацификация, демилитаризация, демократизация и декартелизация. Создание международного трибунала по наказанию военных преступников. Советскому Союзу передавались территории бывшей Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом (Калининград). Границы Польши устанавливались в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Крымской (Ялтинской) конференции.



Подтверждались условия вступления СССР в войну с Японией. Создание постоянного органа — Совета министров иностранных дел (США, СССР, Великобритании, Франции, Китая) для согласования вопросов, представляющих общий интерес, в первую очередь проектов мирных договоров с Италией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Финляндией.