Cочинение «Итоги развития древнерусской литературы – художественный анализ»

1. Русская литература, обслуживая в основном интересы господствующего класса древней Руси, в своих лучших произведениях отразила общественно-политическую жизнь русского народа и общенародные интересы. Богатое устное народное творчество содействовало развитию литературы своими темами, идеями, художественными приёмами, прививая ей черты своеобразия, народности и самобытности.



2. Развитие древнерусской литературы шло в тесной связи с жизнью, с русской исторической действительностью.



Основной темой лучших произведений древнерусской литературы была тема Русской земли, её созидание и укрепление, борьба с врагами за независимость. Во второй половине XVII века появляется новая тема: история жизни человека средних слоев общества.



3. Изображая исторические события, древнерусские писатели стремились осмыслить их и сделать выводы, которые имели бы воспитательное значение: пробуждали бы в читателях патриотические чувства, воспитывали бы мужество и стойкий характер в борьбе за независимость государства. Создавая образы своих героев, авторы стремились или возвеличить и оправдать их, или унизить и осудить. Так уже в древнерусской литературе определилась общественная направленность её произведений.



4. Лучшие произведения древнерусской литературы отмечены народностью, умением писателя уловить в жизни то, что отвечало интересам народа, и выразить это в доступной художественной форме литературным языком, развивающимся на основе общенародного языка.



5. Древнерусская литература на протяжении семи веков своего развития разработала разнообразные жанры и художественные приёмы, которые и передала литературе XVIII века.



Замечательные черты лучших произведений древнерусской литературы — патриотизм, народность, самобытность, общественная направленность, стремление к правдивому изображению жизни, связь с устным народным творчеством — стали славной традицией и для писателей последующих веков, вплоть до нашего времени. .