Cочинение «Изображение борьбы народа против иноземного нашествия в казацких летописях»

В истории украинской литературы выдающееся место занимают летописи, главной темой которых было изображение освободительной войны 1648-1654 годов под руководством Богдана Хмельницкого против польско-шляхетских захватчиков. Распространение этого жанра обусловлено тем, что он мог наиболее последовательно и полно отразить знаменитые события. Вершину украинского летописания XVII-XVIII вв. составляют произведения Самовидца, Григория Грабянки и Самуила Величко. Они типично из среды тогдашних литературных произведений рассказывают об освободительной войне 1648-1654 годов, жизни народа, внутреннем и международном положении Украины. Летопись Самовидца не привязана к определенной местности, а рассказывает о событиях, происходивших в период освободительной войны 1648-1654 годов и после ее окончания на всей украинской территории.



Выступая от имени казацкой старшины, Заступник оставляет в стороне интересы посполитых. Его волновали лишь притеснения со стороны польской шляхты казачества, прежде всего, реестрового. Ведь накануне войны шляхта заставляла казаков «поиски делать, на службу замковую обратно… во дворах печи курить, дворы подметать и к другим невыносимым делам приставляли». Осуждается участие посполитого люда в войне, считая, что трудящиеся массы не столько воюют против польской шляхты, сколько занимаются грабежом. Ему не нравилась идея слияния казачества с массой посполитых. Итак, Заступник трактовал освободительную войну как борьбу зажиточного казачества, в частности старшины, за свои привилегии, а участие в ней народа – как средство освобождения от иностранного гнета.



В отличие от Самовидца, Григорий Грабянка подчеркивает исключительную однотипность народа в войне 1648-1654 годов против польской шляхты. Услышав о ней, народ на Украине от всех городов стекается. Центральное место в летописи занимают описания войны. Важнейшие битвы писатель выделяет отдельно и рассказывает о них в «сказаниях», своеобразных небольших рассказах, возможно подсказанных автору древнерусскими «Сказаниями». В своей работе над произведением Григорий Грабянка постоянно опирался на народнопоэтическое творчество, в частности на героический эпос периода освободительной войны, который объективно воссоздавал ее дух, характер. Важно подчеркнуть, что Григорий Грабянка не столько останавливается на подробностях военных событий, сколько говорит об их последствиях, дает им оценку, характеризует военные способности обеих воюющих сторон.



Летопись Самуила Величко – это большая историческая повесть, состоящая из ряда рассказов, созданных на богатом историческом материале. Сам автор подчеркивал, что его произведение является целостным «сказанием», жизненной правдой о героическом прошлом многострадального украинского народа. С широким художественным размахом рисует Самойло Величко первую победоносную битву казаков с польской шляхтой. Он подробно останавливается на описании подготовки украинских воинов к бою, воспроизводит ход битвы. Автор прославляет мощь казачества, гений Хмельницкого-полководца, показывает несокрушимую волю украинского народа, его веру в победу. В победе украинского войска над польской шляхтой писатель видит не случайность, а закономерность – восстал весь народ.



Таким образом, произведения Самовидца, Григория Грабянки и Самуила Величко – ценное достояние древней украинской литературы. Они знаменовали собой усвоение эстетики барокко отечественной историографией, стремление синтезировать новые художественные формы, стилевые приемы и традиции средневекового восточнославянского летописания и фольклорные принципы осмысления исторической действительности