Cочинение «Жанна Д’Арк»

ЖАННА Д’АРК Sainte Jeanne d’Arc Жанна родилась 6 января 1412 года. Ее родители были крестьяне Жак Дарк и Изабелла Роте. Жанна очень часто слышала голоса святых. И однажды она услышала, что Францию погубит женщина, но спасет девушка. И на самом деле Францию погубила королева Изабелла Баварская (жена психически больного короля Карла VI). Она заставила мужа подписать в 1420 году в Труа договор с Англией. По этому договору Карл VI выдал свою дочь за английского короля, и именно английский король Генрих V провозглашался наследником и регентом короля Франции.



И ещё Изабелла Баварская за солидное вознаграждение заявила, что её сын, дофин Карл, рождён не от короля и поэтому не имеет прав на престол. Но через год умерли английский король Генрих V и французский король Карл VI. Дофин Карл объявил договор в Труа незаконным и провозгласил себя королём Карлом VII. Через несколько лет возобновилась война за владение Францией между Карлом VII, герцогом Бургундским и англичанами. Жанна решила пойти к королю, чтобы он дал ей войско для освобождения Франции. Первую победу она одержала под городом Орлеан, за что её прозвали Орлеанской Девой (La Pucelle d’Orle ans). Жанна выигрывала победы одну за другой. Про Жанну говорили, что она была очень вынослива, могла спать в доспехах, она мало ела, а пила ещё меньше. Короля стали пугать его окружающие, что Жанна отберёт власть у него. И тогда король сделал так, чтобы Жанна попала в плен бургундцам, а те продали её англичанам. В мае 1431 года Жанна была сожжена на центральной площади города Руана. И король, которому она так много помогла, ничего не сделал для её спасения. Значение подвига Жанны д’Арк в том, что она показала пример патриотизма и помогла королю сплотить французов на борьбу против захватчиков-англичан. В 1920 году французская церковь канонизировала Жанну д’Арк.