Cочинение «Жанры исторической прозы в русской литературе»

Литературу 1970 - 1990-х годов невозможно представить себе без произведений на исторические темы. Жанры исторической прозы, тесно связанные с общественно-политической ситуацией того времени и вместе с тем продолжающие традицию мирового искусства, предстали в современную эпоху как богатое и сложное явление.



Возрастание интереса к минувшему связано с актуализацией проблемы исторической памяти в общественном сознании. В драматической действительности второй половины XX в. в поисках путей в будущее человечество стремится обрести чувство "устойчивости, стабильности своего существования на земле" (Д. Лихачев), постигая единство настоящего и прошлого.



Особенностью осмысления исторических тем и сюжетов в новейшей прозе является интерес писателей к вечным нравственным вопросам, характерный для всей современной литературы. Проблемы жизни и смерти, совести и долга, любви и ненависти приобретают особую масштабность и значимость при проекции на события, от которых зависят судьбы целых народов. Избрав путь нравственно-философского постижения минувшего, Д. Балашов, В. Шукшин, Ю. Давыдов, Ю. Трифонов, Б. Окуджава и другие писатели вступили с читателем в диалог по вопросам политики и нравственности, народа и власти, личности и государства.



Современные исторические романисты оказались ближе к традициям русской классики (А. Пушкину, Л. Толстому) и к опыту интеллектуального романа XX в. (Т. Манну, Л. Фейхтвангеру, Д. Мережковскому, М. Алданову), чем к своим непосредственным предшественникам по советской литературе. В центре их внимания находится сложное положение личности в объективном историческом процессе.



На первый взгляд может показаться странным, что в то время как историческая наука находилась в глубоком кризисе, историческая проза переживала несомненный расцвет. Губительные препоны, мешавшие в период "застоя" работе ученых, преодолевались в исторической прозе благодаря ее специфике. Новое поколение писателей, вошедшее в литературу в "оттепельные" 1950 - 1960-е, ощутило потребность восстановить "оболганную историю" (А. Солженицын).



Развитие исторической прозы 1970 - 1990-х годов шло по линии преодоления односторонности, эстетической узости, тенденциозности в отборе фактов, отказа от политизации и непременной героизации истории, от идеализации исторических личностей.



На характер осмысления минувшего в исторической прозе 1970-1990-х годов повлиял противоречивый облик эпохи, отмеченный, с одной стороны, пафосом внутреннего высвобождения, а с другой - моментами торможения и застоя, возобладавшими в социально-политической, экономической, идеологической сферах.



Потребность в правде и невозможность реализовать ее в подцензурной печати без умолчаний побуждали художников искать в истории ответы на злободневные вопросы. В условиях "застойного" времени историческая проза была для многих писателей еще и формой ухода от идеологизированной современности. Нередко история становилась своеобразным средством заострения социально-политических и нравственно-философских проблем текущей действительности.





В атмосфере нравственных и эстетических исканий 1970 - 1990-х годов сложились ведущие типы исторического повествования: собственно исторические романы, в которых исследуются переломные эпохи отечественной истории, "судьба человеческая, судьба народная" (произведения Д. Балашова, Н. Задорнова, В. Лебедева, А. Солженицына и др. ); книги, ищущие ответа на современные вопросы в толще времени (произведения В. Шукшина, Ю. Трифонова, Ю. Давыдова и др. ); параболические сочинения, обращенные к вечным вопросам, конкретизированным историей (произведения Б. Окуджавы, О. Чиладзе, Ч. Амирэджиби). Параболическое повествование удаляется от современного автору мира, иногда вообще от конкретного времени, конкретной обстановки, а затем, как бы двигаясь по кривой, снова возвращается к оставленному предмету и дает его философско-этическое осмысление и оценку. В параболической прозе мир отражается не таким, каков он есть в реальности, а таким, каким его понимает автор.



Книги Д. Балашова требуют серьезного чтения. Писатель адресует многолетний труд тем "добрым россиянам", которые, как говорил Н.

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