Cочинение «Жанры переводной литературы. Библейские книг»

Огромна была популярность Псалтыри — собрания из 150 псалмов (молитв и гимнов). В Новый завет входили четыре Евангелия, «Деяния апостолов», «Апостольские послания» и «Апокалипсис». Евангелия (от греч. Евангелист — благая весть) приписывались ученикам Христа — апостолам Матфею, Марку, Луке и Иоанну; в них повествовалось о земной жизни Иисуса и излагалось его учение. О проповеди апостолами христианства рассказывается в книге «Деяния»; и «Апокалипсисе» Иоанна Богослова в символических образах изображается близкий конец мира.



Полностью Библия была переведена на Руси лишь в XV в. , НО отдельные библейские книги стали известны в славянских переводах уже в Киевской Руси. Наиболее широкое распространение получили в это время книги Нового завета и Псалтырь. Вероятно, были известны также некоторые книги Ветхого завета («Пятикнижие», книга Иисуса Наввина, книги Судей и Царств, киши пророков, книга «Руфь»).



Библейские книги, догматические и учительные сочинения предназначались для самостоятельного чтения верующими. В церкви же, во время богослужения, читались иные, специально рассчитанные на церковный обряд богослужебные книги. К ним относились, во-первых, евангелия-апракос и апостол-апракос (от греч. апрактос — праздничный) — выбранные чтения из евангелий и апостольских деяний и посланий, расположенные в порядке чтения их во время церковных служб (определенные чтения на определенные дни недели или на дни церковных праздников). В церкви читался Паремийник, служебные Минеи (книги, содержащие похвалы святым), различного рода служебники, часословы, требники, тропари и другие книги.



Книги священного писания и богослужебные книги, помимо чисто учительной и служебной функций, имели и немалое эстетическое значение: Библия содержала яркие сюжетные рассказы, книги пророков отличались повышенной эмоциональностью, яркой образностью, страстностью в обличении пороков и социальной несправедливости; псалтырь и служебные минеи являлись блестящими образцами церковной поэзии, хотя их славянские переводы и были прозаическими.



Патристика. В древнерусской, как и в любой другой средневековой христианской литературе, большим авторитетом пользовалась патристика сочинения римских и византийских богословов Ш—XI вв. , почитавшихся как «отцы церкви» (греч. патер — отец, отсюда и название их произведений — патристика).



В сочинениях «отцов церкви» обосновывались и комментировались идеи и догмы христианской религии, велась полемика с еретиками, излагались в форме поучений и наставлений основы христианской морали или правила монашеского быта.



На Руси широкое распространение получили Сочинения Иоанна Златоуста (344—407), византийского проповедника. В своих «словах» и проповедях Златоуст наставлял верующих в христианских добродетелях, ярко и темпераментно обличал пороки, обсуждая порой и важнейшие общественные проблемы.



Авторитетом в Древней Руси пользовались также сочинения византийского проповедника Григория Назианзина (Богослова) (329—390), Василия Кесарийского (ок. 330-379 гг. ), автора полемических и догматических сочинений, а также популярной в средневековье книги «Шестоднев», комментирующей библейский рассказ о сотворении мира, Ефрема Сирина (ум. в 373 г. ), Афанасия Александрийского, Епифапия Кипрского и других авторов. Патриотическая литература сыграла важную роль в формировании этических идеалов новой религии и в укреплении основ христианской догматики. В то же время произведения византийских богословов — в большинстве своем блестящих риторов, воспитанных на лучших традициях классического античного красноречия, способствовали совершенствованию ораторского искусства у славянских народов, и в том числе в Древней Руси.



Жития святых. Если памятники учительного красноречия строились в основном на прямой дидактике, превознося добродётели, осуждая пороки, суля праведникам вечное блаженство, а грешников стращая божественной карой и адскими муками, то те же идеи, однако в форме сюжетного повествования, несли слушателям и читателям и жития святых. Житиями именовались рассказы о жизни, страданиях и подвигах благочестия людей, канонизированных церковью, т. е. признанных святыми и официально удостоенных почитания1. Житийная литература называется также агиографией (от греч. агиос — святой и графо — пишу). В житиях мы нередко встречаемся со сложными и занимательными сюжетами, так как византийские агиографы охотно использовали фабулы и сюжетные приемы древнегреческих романов приключений. Примером такого «жития-романа» является «Житие Евстафия-Плакиды», переведенное еще в Киевской Руси.



Плакида был «стратилат» (военачальник), прославленный не только победами и богатством, но и праведностью. Плакида был язычником. И вот однажды на охоте он увидел чудо. Когда, преследуя красавца-оленя, Плакида отдалился от своих слуг, олень остановился и заговорил человеческим голосом, призывая Плакиду креститься. Дома жена рассказывает Плакиде, что и она видела вещий сон, убеждающий ее в истинности христианства. Супруги принимают крещение, при этом Плакида получает имя Евстафий. Когда он снова приходит на то место, где повстречал чудесного оленя, бог обращается к Евстафию и предупреждает его о грядущих тяжких испытаниях. Евстафий дает обет не отступить от веры и стойко перенести все страдания, которые выпадут на его долю.



Составление жития святого было непременным элементом процедуры его канонизации, именно житие с упоминанием совершенных подвижником чудес служило основанием для признания его святым.



И действительно, на Евстафий обрушиваются всевозможные беды: от мора умирают его рабы, гибнет скот, дом его разграблен. Стыдясь своего разорения, Евстафий с женой и сыновьями покидает родной город. Но несчастий продолжают преследовать его: корабельщик отнимает у Евстафия жену в уплату за переезд, а детей его уносят волк и лев, и отец считает их погибшими, Пятнадцать лет Евстафий, ничего не зная о судьбе своих близких, живет на чужбине, в глухом селении, сторожа «жита» (хлеб на поле).

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