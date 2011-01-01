Cочинение «Желтый аист (Китайская сказка)»

Желтый аист (Китайская сказка)

27 Янв

2011



Говорят, что жил когда-то в Китае один бедный студент. Звали его Ми. Он был так беден, что не мог заплатить даже за чашку чаю. Ми наверняка умер бы с голоду, если бы не один хозяин чайной. Он пожалел бедняка и стал бесплатно кормить его и поить. Но вот однажды Ми явился к хозяину и сказал:



— Я ухожу. Денег у меня нет, и заплатить за все, что я здесь выпил и съел, мне нечем. Однако я не хочу оставаться неблагодарным. Вот, смотри!



И с этими словами студент Ми вынул из кармана кусок желтого мела и нарисовал на стене чайной аиста. Аист был совсем как живой, только желтый.



— Этот аист,— сказал Ми,— принесет вам в десять раз больше денег, чем я вам задолжал. Каждый раз, когда соберутся люди и трижды хлопнут в ладоши, он будет сходить со стены и танцевать. Однако помните об одном: никогда не заставляйте аиста танцевать для одного человека… А теперь прощайте. И с этими словами студент Ми повернулся и вышел. Хозяин был удивлен, однако решил попробовать. Когда на другой день в чайной собралось много народу, он попросил всех трижды хлопнуть в ладоши. И сейчас же желтый аист сошел со стены и протанцевал несколько танцев. Да еще как весело и забавно! А потом ушел обратно. Гости были в восхищении — удивлялись, ахали, не могли поверить своим глазам. И так было каждый раз.



Слух о диковинке разнесся повсюду. Народ валом валил в чайную, и хозяин быстро богател. Обещание студента Ми сбывалось. Но вот однажды в чайную зашел богатый начальник — мандарин. Видит: сидят кругом одни крестьяне да ремесленники. Рассердился мандарин и приказал всех выгнать. Слуги налетели с палками — народ разбежался, и мандарин остался один. Выложил он перед хозяином кучу денег и потребовал показать ему аиста. Хозяин при виде денег забыл обо всем. Он трижды хлопнул в ладоши; аист нехотя сошел со стены и протанцевал один танец. Вид у него был пасмурный и больной. Потом он ушел обратно и больше не шевелился. Мандарин кричал, грозил, но сделать ничего не мог.



А ночью у дверей чайной раздался сильный стук. Хозяин пошел открывать. Видит: стоит студент Ми и молчит. Вынул Ми из кармана дудочку, заиграл и пошел не оборачиваясь. Аист встрепенулся, соскочил со стены и поспешил за ним. С тех пор никто уже не видел студента Ми и его волшебного желтого аиста. Старые люди говорят, что если где-нибудь появится такая диковинка, то это для всех. А если завладеет ею один человек, она все равно исчезнет.