Cочинение «Жемчужина архитектуры»

Дом Полтавской земской управы считается памятником украинского архитектурного стиля, начатого Василием Кричевским.



Победа в конкурсе проектов стала личной победой тридцатилетнего художника-архитектора, который имел прекрасный эстетический вкус и незаурядный строительно-проектный опыт, так как работал в этой сфере с пятнадцати лет. Он настойчиво занимался самообразованием, стажировался в мастерских популярных в то время архитекторов, рисовал акварельные виды окраин города, в Харьковском университете слушал лекции известных ученых, был знаком с многими художниками: Григорием и Иваном Мясоедовыми, Михаилом Врубелем, Николаем Уваровым. Начало творческой деятельности художника приходится на тот период, когда лишь одиночные представители украинской интеллигенции задумывались над судьбой культуры своего народа. Земской дом, построенный по проекту Василия Кричевского, очень отличается своеобразной архитектурой, удачно вписывается в естественную среду. Общая импозантность, торжественность и парадность выдержана и дополнена удачным отбором национальных форм, как в общем решении, так и в деталях.



Строитель полтавского «дворца» широко использовал, творчески переосмыслив, приемы, формы и детали традиционной архитектуры и строительства (народного, оборонительного, культового), что бытовало на землях Украины и, в частности, на ее левобережной и центральной частях. В. Кричевский органически соединил традицию с новейшими архитектурными нуждами. В многочисленных композициях, выполненных в майолике, украшениях на дереве, настенном рисовании, ощущается глубинное усвоение В. Кричевским народной художественной культуры. Его артистичные и профессионально ясные композиции базируются на традициях домашнего настенного рисования, на ковровых и тканных изделиях с их геометрическими и растительными узорами, на барокковском шитье, полтавских полотенцах, на росписях глазурованного кафеля, рисовании на мисках, трехгранно-выемчатой деревянной резьбе.



Внешняя архитектура отвечает внутренней. Кстати, это было характерно для народной, церковной архитектуры Украины и начало входить в профессиональную архитектурную практику в начале XX столетия.