Cочинение «Жена-доказчица»

Жил старик со старухою; сбили они на реке заезочек (1) и заложили по мордочке (2). Пошли домой; на дороге увидала старуха клад и давай всем рассказывать. Что с ней делать? Вздумал старик пошутить над старухою, пошел в поле, поймал зайца и отправился на реку морды смотреть; вынул одну - а в ней щука попалась. Он щуку-то взял, заместо ее посадил в морду зайца, а рыбу в поле понес и положил в горох. Воротился домой и зовет старуху горох крючить (то есть снимать с поля).

Вот собрались и поехали. Дорогою старик начал сказывать:

- Люди говорят, что нынче рыба в полях живет, а в водах зверь поселился.

- Что ты, старик! Приехали в поле.

- Вот правда и есть! - закричал старик. - Погляди, старуха, щука-то в горох заползла!

- Лови ее!

Старик взял щуку, положил в пестерек (3).

- Пойдем-ка теперь на реку, не попалось ли чего в морды?

Достал морду:

- Ах, старуха, ведь люди-то правду сказывают! Погляди, заяц попал!

- Держи его крепче, а то, пожалуй, опять в воду нырнет!

Взял старик зайца.

- Ну, - говорит, - поедем клад добывать. Забрали все деньги и поехали домой. Дорогою усмотрела старуха, что в стороне медведь корову рвет, и говорит:

- Эй, старик, погляди-ка, медведь корову рвет.

- Молчи, жена! Это черт с нашего барина шкуру дерет.

Приехали ко двору; старик пошел деньги прятать, а старуха побежала рассказать соседке; соседка рассказала дворецкому, а дворецкий барину. Барин призвал старика;

- Ты клад нашел?

- Никак нет.

- Твоя старуха сказала.

- Да, пожалуй, ей врать не впервой! Послал барин за старухою:

- Что, старуха, нашли вы клад?

- Нашли, батюшка!

- Как же ты, старик, говоришь, что нет?

- Что ты врешь, глупая баба! Ну, где мы клад нашли?

- Как где? В поле; еще в то время щука в горохе плавала, а заяц в морду попал.

- Врешь ты, старая кочерга! Где это видано, чтобы рыба в поле жила, а заяц в воде плавал?

- Ну вот, позабыл! Еще в то самое время черт с нашего барина шкуру драл. . . Барин хлоп ее по уху:

- Что ты бредишь, подлая! Когда черт с меня шкуру

драл?

- Да, таки драл, ей-богу, драл!

Барин рассердился, велел принесть розог и заставил при себе ее наказывать. Растянули ее, сердечную, и начали потчевать; а она знай себе - и под розгами то же сказывает. Барин плюнул и прогнал старика со старухою.



(1) Заезочек - приспособление для рыбной ловли.

(2) Морда - рыболовная снасть в виде сачка.

(3) Пестерек - берестяная корзина.