Cочинение «Жена-доказчица»
Жил старик со старухою; сбили они на реке заезочек (1) и заложили по мордочке (2). Пошли домой; на дороге увидала старуха клад и давай всем рассказывать. Что с ней делать? Вздумал старик пошутить над старухою, пошел в поле, поймал зайца и отправился на реку морды смотреть; вынул одну - а в ней щука попалась. Он щуку-то взял, заместо ее посадил в морду зайца, а рыбу в поле понес и положил в горох. Воротился домой и зовет старуху горох крючить (то есть снимать с поля).
Вот собрались и поехали. Дорогою старик начал сказывать:
- Люди говорят, что нынче рыба в полях живет, а в водах зверь поселился.
- Что ты, старик! Приехали в поле.
- Вот правда и есть! - закричал старик. - Погляди, старуха, щука-то в горох заползла!
- Лови ее!
Старик взял щуку, положил в пестерек (3).
- Пойдем-ка теперь на реку, не попалось ли чего в морды?
Достал морду:
- Ах, старуха, ведь люди-то правду сказывают! Погляди, заяц попал!
- Держи его крепче, а то, пожалуй, опять в воду нырнет!
Взял старик зайца.
- Ну, - говорит, - поедем клад добывать. Забрали все деньги и поехали домой. Дорогою усмотрела старуха, что в стороне медведь корову рвет, и говорит:
- Эй, старик, погляди-ка, медведь корову рвет.
- Молчи, жена! Это черт с нашего барина шкуру дерет.
Приехали ко двору; старик пошел деньги прятать, а старуха побежала рассказать соседке; соседка рассказала дворецкому, а дворецкий барину. Барин призвал старика;
- Ты клад нашел?
- Никак нет.
- Твоя старуха сказала.
- Да, пожалуй, ей врать не впервой! Послал барин за старухою:
- Что, старуха, нашли вы клад?
- Нашли, батюшка!
- Как же ты, старик, говоришь, что нет?
- Что ты врешь, глупая баба! Ну, где мы клад нашли?
- Как где? В поле; еще в то время щука в горохе плавала, а заяц в морду попал.
- Врешь ты, старая кочерга! Где это видано, чтобы рыба в поле жила, а заяц в воде плавал?
- Ну вот, позабыл! Еще в то самое время черт с нашего барина шкуру драл. . . Барин хлоп ее по уху:
- Что ты бредишь, подлая! Когда черт с меня шкуру
драл?
- Да, таки драл, ей-богу, драл!
Барин рассердился, велел принесть розог и заставил при себе ее наказывать. Растянули ее, сердечную, и начали потчевать; а она знай себе - и под розгами то же сказывает. Барин плюнул и прогнал старика со старухою.
(1) Заезочек - приспособление для рыбной ловли.
(2) Морда - рыболовная снасть в виде сачка.
(3) Пестерек - берестяная корзина.