Cочинение «Жестокая война»

Я хочу рассказать о своем дедушке. Его зовут Жданов Анатолий Николаевич. Во время войны он оказался со своей мамой и старшей сестрой в Белгородской области, в деревне, захваченной немцами. Ему был один год. Немцы жестоко обращались с жителями деревни, от мала до велика. Моего дедушку поставили на кровать к стенке и стали кидать нож. От испуга или от усталости ноги у моего дедушки подкосились, и в тот момент, когда летел нож, он упал. Это спасло ему жизнь. Немец подошел, похлопал мальчика по щеке и сказал по-русски, картавя: "Орёл! Орёл!"