Cочинение «Житие Александра Невского»

Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра или Повесть о житии Александра Невского - литературное произведение XIII века, агиографического жанра. Повесть дошла до нас в различных редакциях XIII—XVIII вв. История ее текста необычайно сложна, многое остается пока спорным … На протяжении нескольких веков первая редакция («жития») неоднократно перерабатывалась. В настоящее время известно 13 редакций произведения. До конца не выяснены взаимоотношения между старшими редакциями… и редакцией Софийской первой летописи. Принято считать, что написана повесть не позднее 80-х годов XIII века в монастыре Рождества Богородицы во Владимире, где был погребён князь Александр Невский. По предположению академика Д. С. Лихачёва, в создании произведения принимал участие митрополит Кирилл.



По композиции, манере описания военных столкновений, отдельным стилистическим приёмам и некоторым фразеологизмам «Повесть о житии Александра Невского» близка к другому произведению «Летописцу Даниила Галицкого». То, что Кирилл имел отношение к составлению «Летописца Даниила Галицкого», аргументировал Л. В. Черепнин Митрополит умер в 1280 году, и, следовательно, время возникновения «Повести о житии Александра Невского» нужно относить к периоду между 1263—1280 годами. После сообщения о дне смерти Александра приводятся слова митрополита Кирилла и суздальцев, когда до них дошла горестная весть. Завершается повесть рассказом о «дивном» и «достойном памяти» чуде, свершившемся во время погребения князя. Когда умершему Александру хотели вложить в руку «прощальную грамоту», то «сам, акы жив сущи, распростер руку свою и взят грамоту от рукы митрополита»



Вплоть до XVI века «Повесть о житии Александра Невского» являлась своего рода эталоном для изображения русских князей при описании их воинских подвигов