Cочинение «Жития XVII века («Улиании Осоргиной» и «Протопопа Аввакума»). Своеобразие этих произведений»

Жития святых XVII века знаменуют собой, в известном смысле, логическое завершение древнерусской агиографии, постепенный переход к новому периоду русской литературы. В 1-й половине XVII века (период «смутного времени») наблюдается трансформация жанра - агиографические произведения наполняются географическими реалиями (например, «Повесть о житии Варлаама Керетского»), элементами бытовой повести («Повесть об Ульянии Осоргиной» Она построена на живом соединении традиций агиографической литературы со своего рода бытовизмом нового времени, который литература начинает лишь осваивать.



«Повесть об Ульянии Осоргиной» и развивает эту тему: рассказывает о жизни, о своего рода житии такой обыкновенной женщины. В жизни этой всё обычно и обыденно. Однако в самой обыденности существования Ульянии проявляются черты религиозного благочестия. Произведение об Ульянии Осорьиной называют одним из первых опытов биографии частного человека. изображение женщины в этом произведении нарушает привычный агиографический канон, поскольку в качестве идеала здесь предстает «не монахиня, удалившаяся от мира, а супруга и мать».



2-я половина XVII в. являет собой эпоху бурной ломки церковных, культурных и литературных традиций, что неразрывно связано с таким сложным общественно-религиозным движением, как церковный раскол. Причиной послужила реформа патриарха Никона, направленная на унификацию некоторых обычаев, обрядов, являвшихся внешним оформлением благочестия, представлявших церковный устав, исправление церковных книг, имевших расхождение с греческими оригиналами. Нарушение обряда церковной службы расценивалось старообрядцами как страшнейший грех и препятствие на пути к спасению.



Во второй половине XVII века появился ряд раскольничьих сочинений, которые по своей жанровой природе можно определить как церковную публицистику с резко выраженным полемическим характером. Памятники этого периода отражают самые разнообразные стороны религиозной, общественно-политической, нравственной и культурной жизни Руси. Особую значимость приобрела в старообрядческой письменности автобиографическая тема. (Житие протопопа Аввакума)