Cочинение «Живописное искусство Германии»

Живописное искусство Германии С начала ХIХ в. классицизирующие тенденции в немецкой живописи были вытеснены романтическими. В немецком романтизме преобладало реакционное направление и в условиях реакции многие художники становятся на примиренческие позиции. Лишь в творчестве некоторых из них нашли отражение прогрессивные тенденции эпохи. Самые живые явления романтического искусства проявились в области портрета и пейзажа.



Портреты составляют лучшую часть художественного наследства Филиппа Отто Рунге (1777-1810) , работавшего в Гамбурге. Близкий к кругу гамбургских романтиков-литераторов, сам видный теоретик живописи, уделявший большое внимание проблемам цвета и его гармоний, автор трактата "Цветовой круг", Рунге стремился всю свою недолгую жизнь к построению сложных, надуманных аллегорий. Он мечтал о фантастико-музыкальной поэме в цикле композиций "Четыре времени суток", но действительно живые образы создал, обратившись непосредственно к натуре. В "Автопортрете" (1805) , поэтическое восприятие действительности сочетается с зоркостью взгляда аналитика, со строгим и точным мастерством рисунка.



С удивительной тонкостью и тщательностью исполнен пейзаж, на фоне которого представлены старики-родители художника, около которых примостились их внуки, -"Портрет родителей"(1806, Гамбург, Кунстхалле) . Сурово скорбны морщинистые лица встревоженных стариков, резким контрастом воспринимаются рядом с ним розовощекие дети, глядящие на мир широко открытыми глазами. Свое уважение перед человеком, озабоченность за его судьбу, восхищение перед богатством и красотой родной природы передает Рунге в этом свое произведение.



Природа стала главным объектом изображения Каспара Давида Фридриха (1774-1840) , чья деятельность протекала главным образом в Дрездоне. В своих пейзажах художник выражает чувство преклонение перед величием природы, а также переживание, полные мрачного раздумья, пессимизма. Излюбленные мотивы пейзажи Фридриха - пустынные скалистые громады, которые он пишет в различное время дня, любуясь их плавными очертаниями, игрой света, переливами красок на каменных глыбах. В лучах заходящего либо восходящего солнца они подчас утрачивают свое материальность, превращаясь в подобие миражей, -"Горный пейзаж".



В картинах Фридриха находит отражение и борьба немецкого народа против наполеоновского завоевания - "Могила Арминия"(1813) и растущая реакция, сковывающая творческие силы нации, -"Гибель "Надежды" во льдах" (1822, обе - Гамбург, Кунстхалле) . Человек в пейзажах Фридриха - маленькая одинокая фигура, затерянная в необъятных просторах холодного необжитого мира, или пассивный наблюдатель, созерцающий туманные дали, уносящийся в мечту, -"Двое, созерцающие луну"(1812-1820, Дрезден, Картинная галерея) .



Более радостным настроением отличаются картины природы родного Фридриху селения. Поэтично залитые солнцем "Луга Грейфсвальдом"(1820-18309, Гамбург, Кунстхалле) , напоминающие чудесные описания природы у писателей и поэтов-романтиков.



Обращение к действительности и ее образам свойственно лучшим произведениям немецкого искусства середины 19 в.



Расцвет реализма в немецкой живописи ознаменован творчеством Адольфа Менцеля (1815-1905) , сочетавшего блестящий дар живописца и рисовальщика с добросовестностью ученого-историка. Художник широких замыслов, Менцель стремится охватить жизнь во всем ее разнообразии. Лучшие качества Менцеля-живописца проявились в картинах и этюдах, написанных непосредственно с натуры, в широкой, свободной манере: "Комната с балконом"(1845) , "Железная дорога Берлин-Потсдам" (1847, обе-Берлин, Национальная галерея) , где пейзаж и интерьер пронизаны ярким солнечным светом.