Cочинение «Животные - наши друзья»

В природе всё взаимосвязано. Человек и животное – дети одной природы – матери. Они помогают друг другу. Животные чувствуют заботу, ласку и хозяину отвечают тем же.

Собака – первое домашнее животное, появившееся с давних времён возле человека. Она помогает охранять дом, границу, скотину…

Во время Великой Отечественной войны в полевых госпиталях были собаки-санитары, находившие раненых, помогая им выжить: у них на спине была медицинская сумка. Сколько солдат они спасли! Сколько их, собак, погибло от фашистских пуль!

Благодарную службу несут собаки-спасатели, разыскивающие людей под снежными завали, спасающие тонущих из воды.

В МЧС есть специально дрессированные собаки, находящие после землетрясения под обвалами людей. Не раз спасали собаки и во время пожара. А как замечательны пограничные собаки! С полуслова они понимают хозяина.

Тысячи лет собака заслуженно пользуется славой лучшего друга и помощника человека. Во все времена и во всех странах воздавали хвалу ей за верность и преданность человеку.

Я прочитал книгу Г. Троепольского « Белый Бим Чёрное Ухо» и был поражён дружбой, которая установилась между хозяином и собакой. Они привязались друг к другу. Бывший фронтовик взял нё щенком, и выросла из неё красивая и умная собака. Бим тоже заботился о хозяине: приносил лекарство, тапочки, будил его. Как же тосковал Бим, когда скорая помощь увезла его хозяина! Но поиски были тщетны. Сколько встретила она жестоких людей! Бим не дождался хозяина. Вернувшись из больницы, хозяин нашёл его мёртвым в собачьем ящике. Книга произвела на меня большое впечатление.

А какими верными являются лошади! Как они привязываются к человеку, понимают с полуслова! Кто их укротит, тот их и хозяин. Во время войны они немало спасли людей. Казбич («Герой нашего времени» Лермонтова) рассказывал Азамату, как Карагёз выручал его много раз из беды. Для него конь его лучше друга, жены. Он никогда не предаст хозяина.

Животные – наши друзья. Их надо любить, и они отплатят тебе верностью. Многим из них человек поставил памятники. В Азербайджане, в Шамкирском районе, стоит памятник Боз Гурту. Под Санкт-Петербургом поставлен памятник собаке, на котором высечены слова академика Павлова о заслугах этого животного перед наукой