Cочинение «"Жизнь коротка, искусство вечно" (1)»

«Жизнь коротка, искусство вечно», — так говорили древние римляне. Это выражение означает, что ценности, воплощенные в произведениях искусства, вечны и не теряют своей значимости. Глядя на великие архитектурные сооружения прошлого, убеждаешься в том, что это изречение абсолютно верно. Но как быть с произведениями словесного искусства?



Английский прозаик и драматург Уильям Сомерсет Моэм как-то заметил, что вечность любого литературного произведения измеряется несколькими столетиями. К примеру, среднего современного читателя сложно заставить прочесть замечательный, полный злой сатиры и терпкого юмора роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», который всего несколько столетий назад был бестселлером, как «Гарри Поттер» сейчас. Впрочем, не стоит ходить за такими далекими примерами. Роман «Евгений Онегин», бывший суперпопулярным в первой четверти XIX века, сегодня превратился в учебный материал для уроков литературы, и немногие взрослые перечитывают его. Что же, выходит, произведения литературы стареют быстрее, чем древние храмы и статуи?



Секрет недолговечности литературных произведений в том, что материал, из которого они созданы, недолговечен, а точнее, изменчив. Язык меняется стремительно, вбирая в себя новые слова и избавляясь от старых. Тот же процесс овладения новым и отказа от старого происходит и в сознании читателя. Но при этом нельзя считать абсолютными подобные «устаревание» и «обновление», ведь существуют литературные произведения, которые не потеряют своей ценности еще много веков.



«Вечные образы» в художественной литературе немногочисленны. Назовем шекспировских Макбета и Гамлета, Дон Кихота Сервентеса, гетевского Фауста. А по-настоящему «вечных тем» и того меньше: любовь, смерть, подвиг во имя человечества — вот, пожалуй, и все.



Произведениям, в которых нашли отражение «вечные темы», суждена долгая жизнь. Они продолжают будоражить умы, находят все новые и новые воплощения в драматургии, изобразительном искусстве, музыке. Вспомним вехи на пути «вечных» литературных произведений.



Гравюры Гюстава Доре, иллюстрирующие «Божественную комедию» Данте Алигьери.



Опера «Фауст» Шарля Гуно, где использован тот же сюжет, что и в гетевском «Фаусте».



Балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса, поставленный по мотивам одноименного романа Сервантеса.



Постановка шескпировского «Гамлета» театром Мейерхольда, а также экранизация знаменитой трагедии русским режиссером Козинцевым.



И это лишь немногие примеры того, как мастера искусств осваивают наследие литературы прошлого.



Видимо, преемственность и есть то, что делает литературные произведения вечными. Изменяется язык художественной литературы, литераторы каждой эпохи привносят в прозу, драматургию и поэзию что-то свое, однако остаются вечными темы и образы, рожденные гением великих мастеров прошлого.



Выходит, «вечные» темы и образы уже всесторонне разработаны? Неужели сегодня не создаются произведения, которые со временем станут классикой, войдут в «золотой фонд» мировой культуры? На самом деле, «вечные темы» вечны уже потому, что них не существует времени. И сегодня создаются литературные произведения, заслуживающие того, чтобы остаться в веках. Жизнь коротка, искусство вечно, и они не могут существовать друг без друга.