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Cочинение «"Жизнь коротка, искусство вечно" (2)»

Недолог век человека, а особенно век поэта. Ведь поэт живет в двух измерениях: в обыденной жизни, как все нормальные люди, и в искусстве, где он соприкасается с тайнами мироздания, прислушивается к самым тонким движениям души, ощущает глубинное родство со всем живым.  

Великий русский поэт А. С. Пушкин прожил всего тридцать восемь лет. «Читая его творения, можно великолепным образом воспитать в себе человека», — писал о нем В. Г. Белинский. Вся жизнь человеческая, ее мечты и обольщения, ее надежды и страдания, буйство, напор молодых чувств и умудренная зрелость проходят перед нами в произведениях А. С. Пушкина: 

И внял я неба содроганье, 

И горний ангелов полет, 

И гад морских подводный ход, 

И дольней лозы прозябанье. . .  

Эти слова пушкинского «Пророка» могут быть отнесены и к самому автору этих строк. О «всемирной отзывчивости» А. С. Пушкина писал Ф. М. Достоевский. Жизнь для поэта — безусловная и абсолютная ценность, это единство, в котором нет ничего отдельного и лишнего, и даже ее конечность приемлется поэтом: 

И пусть у гробового входа 

Младая будет жизнь играть, 

И равнодушная природа 

Красою вечною сиять.  

Какое изящество, тонкость чувств, поистине великий союз «волшебных звуков, чувств и дум».  

М. Ю. Лермонтов прожил двадцать семь лет. Его «железный стих, облитый горечью и злостью» воспевал внутреннюю свободу человеческой личности, говорил о трагическом одиночестве и гармонии природы, недостижимой для человека: 

Кругом меня цвел божий сад; 

Растений радужный наряд 

Хранил следы небесных слез, 

И кудри виноградных лоз 

Вились, красуясь меж дерев. . .  

Природа в лирике М. Ю. Лермонтова полна одушевления, огромной и таинственной жизни. Голоса природы «речь свою вели о тайнах неба и земли». Лишь человек не чувствует полного слияния с природой, и потому удел его трагичен.  

И скучно, и грустно, и некому руку подать 

В минуту душевной невзгоды.  

Желанья? Что пользы напрасно и вечно желать. . .  

Лирика М. Ю. Лермонтова — это исповедь бесконечно одинокой, мужественной и бунтующей души.  

Коротка была жизнь выдающегося поэта XX века С. А. Есенина — всего тридцать лет.  

Читая его стихи, мы любуемся красотой зелени, испытываем огромную любовь к родине, к жизни, ко всему живому, чувствуем кровную связь с окружающим миром.  

О Русь! — малиновое поле 

И синь, упавшая в реку.  

Люблю до радости и боли 

Твою озерную тоску.  

Величие есенинской поэзии — в предельной искренности, в остроте философских и нравственных проблем, в том, что в каждой строке, в каждом слове чувствуется что-то очень близкое, родное.  

Трагически сложилась жизнь поэта Н. Гумилева. Он прожил всего тридцать пять лет. Он — романтик и мечтатель, певец конкистадоров, капитанов, воинов.

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