Cочинение «Жизнь коротка, искусство вечно»

Недолог век человека, а особенно век поэта. Ведь поэт живет в двух измерениях: в обыденной жизни, как все нормальные люди, и в искусстве, где он соприкасается с тайнами мироздания, прислушивается к самым тонким движениям души, ощущает глубинное родство со всем живым.



Великий русский поэт А. С. Пушкин прожил всего тридцать восемь лет. «Читая его творения, можно великолепным образом воспитать в себе человека», — писал о нем В. Г. Белинский. Вся жизнь человеческая, ее мечты и обольщения, ее надежды и страдания, буйство, напор молодых чувств и умудренная зрелость проходят перед нами в произведениях А. С. Пушкина:



И внял я неба содроганье,



И горний ангелов полет,



И гад морских подводный ход,



И дольней лозы прозябанье. . .



Эти слова пушкинского «Пророка» могут быть отнесены и к самому автору этих строк. О «всемирной отзывчивости» А. С. Пушкина писал Ф. М. Достоевский. Жизнь для поэта — безусловная и абсолютная ценность, это единство, в котором нет ничего отдельного и лишнего, и даже ее конечность приемлется поэтом:



И пусть у гробового входа



Младая будет жизнь играть,



И равнодушная природа



Красою вечною сиять.



Какое изящество, тонкость чувств, поистине великий союз «волшебных звуков, чувств и дум».



М. Ю. Лермонтов прожил двадцать семь лет. Его «железный стих, облитый горечью и злостью» воспевал внутреннюю свободу человеческой личности, говорил о трагическом одиночестве и гармонии природы, недостижимой для человека:



Кругом меня цвел божий сад;



Растений радужный наряд



Хранил следы небесных слез,



И кудри виноградных лоз



Вились, красуясь меж дерев. . .



Природа в лирике М. Ю. Лермонтова полна одушевления, огромной и таинственной жизни. Голоса природы «речь свою вели о тайнах неба и земли». Лишь человек не чувствует полного слияния с природой, и потому удел его трагичен.



И скучно, и грустно, и некому руку подать



В минуту душевной невзгоды.



Желанья? Что пользы напрасно и вечно желать. . .



Лирика М. Ю. Лермонтова — это исповедь бесконечно одинокой, мужественной и бунтующей души.



Коротка была жизнь выдающегося поэта XX века С. А. Есенина — всего тридцать лет.



Читая его стихи, мы любуемся красотой зелени, испытываем огромную любовь к родине, к жизни, ко всему живому, чувствуем кровную связь с окружающим миром.



О Русь! — малиновое поле



И синь, упавшая в реку.



Люблю до радости и боли



Твою озерную тоску.



Величие есенинской поэзии — в предельной искренности, в остроте философских и нравственных проблем, в том, что в каждой строке, в каждом слове чувствуется что-то очень близкое, родное.



Трагически сложилась жизнь поэта Н. Гумилева. Он прожил всего тридцать пять лет. Он — романтик и мечтатель, певец конкистадоров, капитанов, воинов.

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