Cочинение «Жизненная позиция поступки нравственность и Родина»

Жизненная позиция дает возможность различить отдаленные, близкие и непосредственные, общие и частные, промежуточные и конечные цели. Рассудительный человек не может жить и работать, не поставив перед собой определенной цели, не наметив пути к ее достижению. Бесцельно прожитая жизнь - следствие бесцельно проведенного времени. Время - наш лучший судья. Что мы оставили после себя, каковы результаты нашего труда? Но самое главное - какой след отложился в памяти людей, окружавших тебя. Любой труд, деятельность человека должны быть направлены, прежде всего, на благо людей и всего общества.



Жаль, если время, да и вся жизнь потрачены на мелочи, если не достиг чего-то по-настоящему важного и серьезного и не получил удовлетворения от своей деятельности. Залог счастья - в человечности, в чистых помыслах в бескорыстном служении обществу, в предупредительном и заботливом отношении к окружающим и, конечно, в целях достойных высшего и разумного существа природы - человека, преобразователя, созидателя, творца.



Наивысшая ценность для человека - это его Родина. Дерево, давшее корни родства, происхождения, воспитания, сформировавшее мировоззрение и открывшее горизонты для новых открытий и славных свершений.



* Родина… Как много в этом звуке для сердца нашего слилось…



Родина - слово, полное глубокого смысла: это место рождения, освятившее нам дорогу в будущее, это храм любви и красоты, это мать, вскормившая нас и оберегающая всю жизнь. Человек связан с Родиной тысячами невидимых, но прочных нитей. Человек без Родины - значит без имени, без прошлого, настоящего и будущего. Родная земля, родной край, как семья, воспитывает любовь ко всему живому, к своим историческим корням, родной культуре. Все, что мы любим, это наша Родина: бескрайние украинские степи и необъятные поля, волнующиеся урожаем, мелодичные украинские песни и сказания о героике великих предков, услаждающая тишина библиотек и веселый гомон жизни город, величественные памятники архитектуры и сказочно красивые дворцово-парковые ансамбли.



Дерево Родины всегда будет могучим и вечнозеленой крона, если оно подпитывается влагой деяний своих потомков, путеводной звездой которых являются казацкий дух Богдана Хмельницкого, подвижническая деятельность Ярослава Мудрого, стихотворения Т. Г. Шевченко и Леси Украинки, идеи Михаила Грушевского. Царство мира, добра и взаимопонимания наступит только в обществе высоко нравственных людей. Понятие нравственности включает в себя правила поведения, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также соблюдение этих правил.





Умение жить с другими людьми определяется нравственностью, то есть нормами поведения, определенными действиями, призванными выражать уважение, доброжелательность и внимание к человеку. Нравственный человек умеет выражать внимание внешними средствами, понятными всем. Он заботится о своем внешнем виде, опрятности и чистоте, помнит, что неряшливость, небрежность и невнимание к себе есть форма проявления неуважение к другим людям, пренебрежение их мнением; терпеливо выслушает говорящего, не перебивая его и проявляя интерес к его словам; не допустит унижения достоинства человека своими словами или действиями; использует общепринятые формы обращения с просьбой об услуге и сам выразит благодарность за нее.



Умение жить с другими людьми, то есть доброжелательно к ним относиться, характеризуется терпимым отношением к другим вкусам и мнениям, сочувствием человеку при его неудаче, поддержкой в трудной для него ситуации.



Уважение к человеку - это отношение к нему как к высшей ценности, поэтому вежливость - стиль взаимоотношений, которого совершенно естественно придерживается нравственно воспитанный человек. Правила поведения, предусмотренные нравственностью, дают человеку модель общепринятого и социально оправданного поведения и тем самым облегчают ему общение с другими людьми.



Поступок - это действие, за которое человек несет личную ответственность, выбранное им свободно, оно имеет как личностное, так и общественное значение. В своих поступках человек должен руководствоваться чувством такта. Такт - выбор формы и меры поступка, в котором возникшее в процессе межличностного общения противоречие разрешается наиболее целесообразно, с сохранением достоинства человека, расположенности и чуткости к нему.



Главное назначение также - сохранить взаимную доброжелательность. Тактичные человек, к примеру, заметив ошибку, исправит ее незаметно, без привлечения внимания к ней или же оставит ее неисправленной, если она не затрагивает чьих-то интересов. В одних случаях такт требует умения избежать ошибочных действий, в других - «не заметить» чьей-то оплошности, в третьих - отвлечь внимание человека от неуместного действия или вопроса. Отсутствие такта - бестактность - может причинить другому человеку обиду, даже страдания (досаду, неприятность, унижение достоинства), хотя «обидчик» и не питает к собеседнику недоброжелательности и даже уважает его.



Нравственно несгибаемый человек в своих поступках не отступит от норм общепринятой морали, в основе которой лежит уважение, доброжелательность, чуткость, предусмотрительность к другому человеку. Слова и действия его будут облагораживающее воздействовать на окружающих. Кроме того, высоконравственный человек не пройдет равнодушно мимо явного проявления зла, насилия, несправедливости. Он тактично укажет на ошибки морально нестойких или малоопытных людей. Нравственная непримиримость выражается в требовательности к человеку и является своеобразной мерой уважения к нему. Нравственно наступательный характер деятельности проявляется в борьбе с недостатками в человеке, в содействии его всестороннему развитию и в формировании личностных качеств.