Cочинение «Жизненные критерии во имя Жизни»

Давайте разберёмся в этом глобальном вопросе. Ведь от этого зависит судьба не только Науки и Религии, но и всего человечества. Чтобы Наука смогла воссоединиться с духовным наследием, притом, необходимо рассмотреть, что представляет собой Религия. Для этого надо определиться в Религии с нейтральной позиции, независимой от религиозной и научной стороны.



Только через эту позицию и можно разобраться в сути того, что собой представляет религиозная среда, которая зомбирует окружающий мир от Жизни, то есть отстраняет от Всевышнего Бога в зону иллюзий посредством слепой веры.



Нейтральная сторона в освещении этого вопроса указывает на следующее: Религия - это есть структура, которая выражена разными хаотическими многообразиями. В данном определении не содержатся противоположности, так как хаотичность, имеет тоже свою структуру «развития», ибо всё относительно Всевышнего Бога. Поэтому, в связи с этим ничто неспособно само собой возникнуть из ничего, даже хаос. Но структура возникновения хаоса в своём развитии противоположна развитию, то есть последовательности, ибо в хаосе присутствует некая «идея», где эта отвлечённость и способствует деразвитию.



Иными же словами, можно сказать, что деразвитие - это непоследовательность в развитии. К примеру, в карате одновременно происходит имитация нанесением удара рукой, но в тоже мгновение удар исходит от ноги. Вот это и есть хаос с точки зрения образного понятия, где в данной среде присутствует вирус с непредсказуемым «развитием», который довольно устойчивый, потому что берёт силу от духовной энергетики.



Деразвитие представляет собой развитие с отвлечённой идеей от жизненной последовательности, в том и есть сущность хаоса. И нашу Вселенную - Всевышний Бог создал в хаосе, но откуда взялся хаос, об этом ведомо лишь Святому Святых. Так что довольно сложен весь наш Мир с позиции от подножья горы и в тоже время, сравнительно прост с самой возвышенной горной точки.



Чтобы было понятным определение, которое было дано Религии, нужно рассмотреть сказанное посредством образного сопоставления. И для того чтоб воспринять образно религиозную сущность, эту среду выраженную хаосом, можно сравнить с гигантским Древом. Вид этого Древа структурно, состоит из единого массивного ствола, от которого в дальнейшем расходятся стволовые ответвления с многообразными ветвями, то есть с хаотично-развитой кроной.



Вероятно, многие находясь под тенью этого масштабного образа, так и не смогли увидеть той сути, которая несёт в себе эта структура. Если это так, давайте вспомним, как произрастает виноградная лоза в горах. Виноград выращивают в горной местности в виде дерева, и он представляет собой массивный ствол со стволовыми ответвлениями, вот и всё. По весне ствол винограда облипает молодыми побегами и превращает стволовые ответвления в куст. Но, после сбора урожая, образовавшиеся ветви отсекают. Виноград вновь приобретает образ прежнего древа, то есть вид ствола, где все эти процессы происходят заново с наступлением следующего года.



В этой образной структуре видно, что ствол винограда приемлем для всех молодых побегов, ибо является, по сути, обще-нейтральным. Но притом, для каждой ветви в отдельности, неприемлемо, что собой представляет боковая ветвь, и это несмотря на то, что все молодые побеги исходят в произрастании от обще-единой основы. Вот какова суть в этом образном представлении, которая также лежит и в основе структуры самой Религии.



Итак, зная с понятия образа, что собой представляет Религия, в этой перспективе можно увидеть то, к чему Наука сможет сделать шаг навстречу. С помощью образного восприятия видна сущность Религии и зримо осознаётся, весь внутренний мир этой религиозной области. И с этим видно, что структура Религии имеет двухъярусное развитие. Первичный ярус отождествлён стволовым формированием, а в ярусе вторичном, уже функционирует ветвистое развитие. Иными словами, в структуре Религии содержится концепция из нейтрального учения, на основе которой впоследствии сформировались разные вероучения, то есть лжеучения, в которых нет исходного Божьего слова от Имени Всевышнего Бога.



Так что же, может быть приемлемо для Науки из сферы Религии? Единственное, что - это нейтральное учение, то есть та концепция, которая представляет собой первичный материал, вне рамок какой-либо конфессии. Но там, где под доминантой конфессий присутствует вера(!) во что-то или же, в кого-то - это уже есть вероучение, то есть лжеучение, которое не может быть приемлемо для Науки, ибо вера в нечто основывается на надуманности, вопреки осознанности.



В чём же отличие верующего, то есть религиозного, от человека исповедующего? Исповедующий человек - исповедует Божьи законы Святого Писания, а верующий с детства привержен одержимостью к традициям, основанных на вере во что-то или в кого-то, посредством сформировавшихся выдумок, от ограниченности низменного уровня в человеческом понимании.



вера(!) Бог наделил человека сознанием, чтобы человек мог осознавать окружающий мир, через что человек подобен Божественной природе и соответственно отличителен от всего окружающего мира, как в частности от животной и более низменной среды. Поэтому веровать в Бога или же, в кого-либо и во что-либо - запрещено Божьим кодексом Священной Библией, ибо вера, подавляя в человеке сознание, тем самым способствует его деградации к низменному уровню. Человек посредством веры отдаляет себя от Жизни, то есть от Божественности в мир эфемерной иллюзии. Понимание чего-то приходит от осознанности, а не от слепого верования во что-то или в кого-то, ибо вера ничто не порождает кроме сомнений, которые отдаляют человека от истины. Только через осознанность присутствия Божественного начало в окружающей нас Вселенной, человек и способен двигаться навстречу к Всевышнему Богу во имя и торжества Жизни.



Поэтому, слепое преклонение перед чем-то или кем-то, чуждо не только для здравомыслия, но и для самой Жизни. И в соответствии с этим необходимо определиться в том, что именно в Религии относится к концепции учения с одной стороны, а с другой, к аспекту теологии вероучения, основанной на слепой вере. Притом, нужно подчеркнуть, что сама же слепая вера свидетельствует о невежестве верующих, и чтобы преодолеть этот барьер закостенелого невежества, необходима определённость в вопросе, что представляет собой сфера Религии.



Следует вспомнить одно высказывание: «Религия есть опиум для народа». Вот как в своё время охарактеризовал Религию выдающийся мыслитель Карл Маркс, основатель марксизма. Нет наиболее точной формулировки, чем это высказывание в определении Религии, где и совмещается несовместимость противоположных вероучений. Вот из соответствия чего господствует смерть, так как человечество, истязая себя религиозными войнами, глумится не только над собой, но и над жизнью. При всём этом следует осознать, что объединить, возможно, лишь нечто противоречивое, но не противоположности, совмещённые в сфере Религии надуманными позициями каждой религиозной веры. Поэтому, всю несовместимость этих противоположностей объединить можно тогда, когда есть возможность их полного исключения. Только через это действие всё человечество придёт к единению, в противном случае мировое сообщество будет себя выедать в религиозной сфере.

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