Cочинение «Жорж Бизе»

Французский композитор. В 1857 окончил Парижскую консерваторию, где занимался у А. Ф. Мармонтеля (фортепьяно), Ф. Бенуа (орган), П. Циммермана и Ш. Гуно (контрапункт и фуга), Ф. Галеви (композиция). В 1858—60 жил в Италии. Блестящий пианист, Бизе отказался от концертной деятельности, всецело посвятив себя композиторскому творчеству. Уже первое крупное сочинение Бизе — симфония C – dur (1855, опубликованная в 1935) свидетельствует о самобытном даровании композитора. В ней проявились характерные для его стиля отточенность формы, чёткость изложения, 60-е г г. для Бизе — время творческого становления: были созданы лирические оперы «Искатели жемчуга» (1863) и « Пертская красавица» (по роману В. Скотта, 1866). Обе оперы не имели успеха.



События франко-прусской войны и Парижской Коммуны способствовали утверждению демократии, взглядов композитора и его стремлений к правдивому, реалистическому искусству. В 70-е г г. — период творческой зрелости Бизе — созданы опера « Джамиле » (по поэме « Намуна » А. Мюссе, 1871), музыка к драме А. Доде « Арлезианка » (1872). Овладев ритмоинтонационными особенностями народных напевов, почти не прибегая к цитатам, Бизе достоверно воссоздал в этих произведениях характер восточной и провансальской музыки. Эти партитуры отличают мастерское владение выразительными средствами оркестра. Большой популярностью пользуются 2 оркестровая сюиты из музыки к « Арлезианке » (1-я составлена автором, исполнена в 1872; 2-я — композитором Э. Гиро, исполнена в 1885). Опера « Кармен » (по новелле П. Мериме, 1875) — одна из вершин французского оперного реализма. Её герои — простые люди с сильными и противоречивыми характерами. В опере воплощены испанский национальный музыкальный колорит, многослойность и многоликость народных сцен, напряжённый ход драматических событий. На премьере в театрере «Опера комик» (1875) « Кармен » была резко отрицательно встречена буржуазной публикой. Успех опере принесла постановка в том же году в Вене в редакции Гиро (разговорные диалоги заменены речитативами, в 4-й акт включены балетные сцены на музыку из « Пертской красавицы» и « Арлезианки »). « Кармен » стала одной из самых популярных опёр в мире. П. И. Чайковский писал в 1880, что «это в полном смысле слова шедевр».