Cочинение «К. Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы" (сочинение по картине) »

Перед нами произведение известного русского живописца Константина Егоровича Маковского. В своем творчестве художник обращался к самым различным темам. Встречаются у него и портреты, и жанровая живопись, и изображение исторических событий. Но особенно притягательными, на мой взгляд, являются полотна, изображающие явления природы и события народной жизни, самих людей из народа. Одна из них — «Дети, бегущие от грозы», сочетающая в себе и зарисовку картин природы, и изображение внешности сельских ребятишек, и отражение человеческих чувств и эмоций. Рассматривая это произведение, словно видишь события, предшествующие запечатленному моменту, и начинаешь сопереживать его героям, будто вместе с ними попадаешь на этот луг во время грозы.



На картине мы видим сельский пейзаж, привлекающий своей реалистичностью. Буйство луговых трав, лес, виднеющийся вдали, неглубокая речушка, протекающая сквозь густую растительность. И тоненький, хрупкий мостик, переброшенный через эту речку. А на мостике — сельская девочка. Она босиком, в легком платьице. Ее волосы растрепал ветер. Мы видим, что она и сама-то не такая уж взрослая, но у нее на плечах младший брат, и она спешит укрыться сама и спрятать его от надвигающейся грозы.



Видимо, дети ходили в лес за грибами или ягодами — в руках у девочки корзина. Может быть, они уже направлялись домой, когда в дороге их настигла гроза. Вероятно, до деревни еще далеко, а поблизости нет никакого укрытия, где можно было бы спрятаться и переждать ливень.



А гроза все приближается. Небо затянуто серыми грозовыми тучами, из которых вот-вот польется дождь. И он обещает быть сильным: нет ни одного просвета на небе, ни одного лучика солнца. Холодный ветер гнет травы и пронизывает насквозь легкую одежку. Девочка с опаской глядит на небо: быть может, она увидела %F