Cочинение «К. П. Брюллов "Последний день Помпеи" (сочинение по картине)»

Картина «Последний день Помпеи» — одна из самых известных в истории русской живописи XIX столетия. Создана она Карлом Павловичем Брюлловым.



На картине представлена сцена гибели древнего города, изображена трагическая судьба его жителей. Происходит извержение огромного вулкана, обжигающая лава сносит все на своем пути. Рушатся здания, падают мраморные статуи. Никто и ничто не спасется во время этой страшной катастрофы. На картине преобладают коричневые и бордовые тона. Темное небо затянуто дымом. На переднем плане изображены женщина и мужчина с ребенком. Убегая, они пытаются прикрыться куском ткани, а ребенок в ужасе прижимается к их ногам. Автор мастерски передал их страх от приближения неумолимой гибели. На земле лежит раненая или убитая женщина. Многие падают, обессилев, и уже не могут подняться. Справа видна вставшая на дыбы лошадь. Кругом паника и сутолока. Люди бегут, не разбирая дороги. Им негде спрятаться, негде укрыться. Падают обломки зданий, везде огонь. Стихия ко всем неумолима. Картина немного мрачновата, невольно и сам проникаешься страхом. Чем-то изображенный сюжет напоминает театральное действие, сцену из исторического фильма. С особой тщательностью выписаны костюмы и огненное марево на заднем плане картины. Несмотря на трагичность сюжета, картина восхищает мастерством автора, своей живописностью и реалистичностью.