Cочинение «К. П. Брюллов «Всадница» (сочинение по картине)»

Карл Павлович Брюллов — один из крупнейших русских художников второй четверти XIX века. Окончив в Петербурге Академию художеств, он стал блестящим живописцем, безупречно владел рисунком и акварелью. Его талант развивался в двух направлениях: он создавал большие исторические полотна и небольшие рисунки, где виртуозное исполнение соединялось с непосредственностью наброска. Но полнее всего раскрылся темперамент живописца и дар психолога Брюллова в портретах, это самое ценное в его наследии.



Один из блестящих портретов Брюллова — «Всадница». Это изображение юной воспитанницы графини Самойловой Джованины Паччини. Праздничное полотно поражает блеском живописного и композиционного решения.



Джованина Паччини на портрете кисти Карла Брюллова показана в модном, богатом и элегантном костюме всадницы, парчовой блузе с пышными до локтя и узкими до запястья рукавами, кружевным воротником, длинной, ниже пят, юбке, что отражает достаток и изысканный вкус ее владелицы. Аккуратно завитые локоны, мягкие черты лица, лишь слегка повернутого вбок, контрастируют с движением, наполнившим всю картину. Легкое облачко вуали, потянувшееся за ветром, поднятые в беге передние ноги лошади, как бы готовые к прыжку задние; почти слышится ржание лошади и испуганный лай собаки справа. Привлеченная топотом копыт и ржанием лошади выскочившая из дома маленькая девочка слева тоже вся в движении — согнутая в колене правая нога, схватившиеся за решетку парапета руки. Даже статичность арки входа, парапета и пьедестала, в который вмонтирован парапет, нарушена изображением вылетевших из-под ног лошади кусков земли, прилипших к пьедесталу. Вся эта жанровая картина как бы подчеркивает бурлящий эмоциями внутренний мир всадницы, но, скованная условностями дворянский приличий, она не проявляет этого в выражении лица.

Школа Академии художеств наложила свой отпечаток на картину: анатомически точно изображены фигуры девочки, собак и особенно лошади, четко выписаны блики света на груди и ногах лошади и одежде женских фигур.



Современники называли Брюллова «великий Карл». Слава его гремела по всей Европе. Н. В. Гоголь написал о нем статью, прославляя в лице художника возрождение русской исторической живописи.