Cочинение «К сочинению о подвиге народа в Великой Отечественной войне.»

Нам свои боевые не сносить ордена.

Вам всё это, живые, нам - отрада одна,

Что не даром боролись мы за родину - мать.

Твардовский

56 лет страну озаряет свет победы Великой Отечественной войны. Нелёгкой ценой досталась она. 1418 дней шла наша родина дорогами тяжелейших из войн, чтобы спасти всё человечество от фашизма.

Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Мы должны помнить, какой ценой было завоёвано счастье. Мы не должны забывать о тех 5-ти девчонках из повести Бориса Васильева " А зори здесь тихие", которые пошли защищать свою родину. Разве им носить мужские сапоги и гимнастёрки, разве им держать в руках автоматы? Конечно нет. Но они пошли навстречу фашистским головорезам. Они не испугались и не растерялись, ценой своей жизни они выполнили свой долг перед родиной.

Особенно восхищает меня подвиг Жени Комельковой. Рыжая красавица трижды спасает группу. Первый раз - в сцене у протоки. Во второй раз спасла от смерти старшину, когда на него насел немец. В третий - приняла огонь на себя, уводя от раненой Осяниной немцев. Комелькова пожертвовала собой ради других.

Бессмертен подвиг и тех солдат, которые защищали Сталинград. Об этих героях рассказывает Юрий Бондарев в романе "Горячий снег". Понимая, какой значение имеет Сталинград для нашей страны, генерал Бессонов отдаёт приказ: " Стоять, и о смерти забыть! Сражаться до последнего патрона, до последней капли крови!" И солдаты выполнили приказ. В живых остались только четыре артиллериста и два пулемётчика. Бессонов, обходя позиции после боя, плакал не стыдясь своих слёз, плакал от того, что его солдаты выстояли, победили, не пустили фашистские танки в Сталинград, от того, что они выполнили его приказ, хотя и погибли сами.

Сражение было ужасное, горело всё: и танки и люди. Казалось даже, что горит снег. Солдаты погибали, прекрасно понимая, что они отдают свои жизни во имя счастья, во имя свободы, во имя чистого неба и ясного солнца, во имя будущих счастливых поколений.

Да, они совершили подвиг, они умирали, но не сдавались. Сознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчётное это действие - подвиг, а убеждённость в правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдаёт свою жизнь.

Тысячи людей не пощадили себя, отдавая свою жизнь за правое дело. Поэтому с огромным восхищение читаешь строки из письма Маселбека, героя повести Ч. Айтматова "Материнское поле": "Мы не выпросили себе войну, и не мы её затеяли, это огромная беда для всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы это не сделаем, то недостойны будем имени человека. Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в Человеке".

Вот такие люди победили фашизм. Их подвиг бессмертен, так как будет жить в веках.