Cочинение «Кабинет географии»

Мне кажется, география — очень интересная, но в то же время сложная наука. Географ должен знать и картографию (где расположена та или иная страна), и биологию (флору и фауну стран и континентов), и геологию (на каких породах расположена страна). Географ — и предсказатель погоды (по многим признакам он может это сделать), и замечательный турист, умеющий ориентироваться на местности и в считанные минуты устанавливать палатку. Он должен знать и землеведение, и экономическое положение разных стран, а также кто, где и когда был первооткрывателем. Кроме того, географ — очень интересный собеседник, у которого в запасе всегда есть несколько занимательных и удивительных историй.

Все это пронеслось в моей голове во время первого урока географии, когда мы знакомились с новым учителем и новым предметом.

Само слово "география" в переводе с греческого языка означает "землеописание". А на нашей Земле ведь столько интересного! Земной шар огромен, и каждая страна имеет свое прошлое, свои неповторимые особенности.

Я внимательно слушала учителя и разглядывала кабинет. Ни разу в жизни я еще здесь не была. Интересно!!!

Прямо передо мной — доска, а справа и слева от нее — множество географических карт, которые можно передвигать при помощи специального механизма. Нет необходимости их постоянно снимать и прикреплять на доску на веревочке, если необходимо — карта сразу перед глазами. Политическая карта расскажет как много в мире стран, как необычно называются в них города, на физической показано расположение рек и озер, гор и лесов. А на этой карте — температурный режим, здесь — подводные течения, здесь — горные породы. А вот и совсем удивительная карта — карта звездного неба. Конечно, ведь человечество осваивает не только новые земли, но и космические просторы.

Вдоль стены расположены стеллажи с книгами. На самой верхней полке стоит большой разноцветный глобус, а за ним десяток поменьше; наверное, нам будут раздавать их на уроках. А вот полочка с журналами "Вокруг света". Я знаю, там печатают много интересного, например, кто такие монегаски и где живет Дед Мороз, почему богаты шведы и какой национальности жители Люксембурга. А какие красочные там иллюстрации! А вот книга о первых экспедициях и кругосветных путешествиях. Кто такие викинги, Христофор Колумб, Фернан Магеллан и Николай Пржевальский? Что они выдающегося сделали? На других полочках я вижу атласы, аккуратные стопочки контурных карт. Вот и для нас приготовили местечко (с табличкой "б-А").

А учитель тем временем рассказывал, что на уроках мы познакомимся с географическими особенностями разных стран, с достопримечательностями городов и национальными особенностями, с народными традициями и выдающимися людьми. Мы узнаем о том, кто живет в Шри-Ланке и с какими удивительными животными можно встретиться в Австралии, узнаем, черны ли горы в Черногории, почему Франция называется Францией, родственники ли бретонцы и шотландцы, где живут папуасы и еще много-много интересного.

Мы, оказывается, будем ходить на экскурсии и учиться писать отчеты об этом, составлять гербарии и коллекции минералов нашей местности и местности, где нам доведется побывать. Совершим "заочные" путешествия в Страну восходящего солнца — Японию и в тропические леса Южной Америки, в пустыни Северного Китая и в канадские степи.

Многого же я еще не знаю! Но я очень хочу узнать о новых странах, их природе и жителях. С удовольствием буду приходить на уроки в наш кабинет географии!