Cочинение «Как мы работали в саду»

В прошлом году я перешел в новую школу, которая оказалась совсем не похожей на прежнюю. Эта школа просторная и светлая, с широкими лестницами и высокими потолками. Здесь есть свой плавательный бассейн и даже собственный школьный сад.



Все ученики нашей школы любят фруктовый сад и заботятся о нем. За каждым классом закреплен участок с несколькими видами деревьев: тут можно встретить вишни и абрикосы, яблони и груши, сливы и черешни.



Весной мы приводим свои участки в порядок, белим стволы деревьев, посыпаем дорожки песком, а девочки высаживают вдоль них пестрые веселые цветы. Летом сад переходит во владение летнего школьного лагеря. Ребята не только лакомятся абрикосами, черешнями и вишнями и проводят сборы на тенистых зеленых полянах, но и регулярно поливают деревья, особенно если долго нет дождя. К началу учебного года начинают поспевать яблони, груши и сливы. Осенью мы собираем последний урожай и готовим сад к зиме. Основной работой в это время является сгребание и вынос опавших листьев и обкапывание деревьев.



Больше всего наш сад мне нравится весной в пору цветения. Это необыкновенное зрелище. Удивительный аромат наполняет не только нашу школу, но и все близлежащие районы. Сад щедро дарит людям свою красоту в благодарность за добро и заботу.