Cочинение «Как мы заблудились в лесу»

Прошлым летом мы с моей двоюродной сестрой Леной ездили отдыхать к бабушке в деревню. Это не первая наша поездка сюда, поэтому мы с радостью ждали встречи с бабушкой и дедушкой. Приехав в деревню, мы успевали не только помогать бабушке, но и вволю купаться, загорать, ходили в лес по грибы-ягоды.



Как-то Лена сказала мне, что завтра у бабушки день рождения. Сестра предложила подарить необычный подарок - большой земляничный пирог. Выпечку она взяла на себя, а за ягодами мы договорились отправиться пораньше утром.



На следующий день, едва рассвело, мы потихоньку собрались и пошли в лес. Ближний к деревне лес был нам знаком довольно хорошо, поэтому мы не боялись заблудиться без проводника. Однако, собирая ягоды, мы обо всем забыли, старясь набрать как можно больше. Да и земляника попадалась крупная, сладкая, душистая - мимо не пройдешь! Когда солнце поднялось высоко, наши корзинки и бидончики были заполнены доверху. Места же вокруг оказались совсем незнакомые. Мы решили пойти в обратную сторону, но все равно не могли узнать окрестности.



Мы с Леной уже порядком устали, но шутили и подбадривали друг друга. И вдруг нам навстречу из зарослей малинника вышел дядя Ваня, наш знакомый. Он объяснил, что мы сделали крюк и уже почти вышли леса, но с другой стороны деревни. Так окончилась наше приключение. А пирог удался на славу, и бабушка была очень довольна нашим подарком!