Cочинение «Как осел петь перестал (Итальянская сказка)»

В давние времена осел, как рассказывает сказка, пел получше тенора.



Однажды собрались все звери на совет, и лев, который был у них царем, спросил:



— Кто из вас самый красивый?



— Я, йя! — сразу же закричал осел.



— Хорошо, ты самый красивый.



— А кто же самый сильный?



— Я, йя! — закричал осел, раньше чем остальные звери успели раскрыть рты.



— Ладно,— сказал лев. — А кто здесь самый глупый?



— Я, йя, йя! — второпях заревел осел, испугавшись, как бы его не опередили.



Все звери так и покатились со смеху, а бедняга осел со стыда потерял свой красивый голос.



С тех пор он только и умеет реветь:



— Я, йя, йя!