Cочинение «Как осел петь перестал (Итальянская сказка)»
В давние времена осел, как рассказывает сказка, пел получше тенора.
Однажды собрались все звери на совет, и лев, который был у них царем, спросил:
— Кто из вас самый красивый?
— Я, йя! — сразу же закричал осел.
— Хорошо, ты самый красивый.
— А кто же самый сильный?
— Я, йя! — закричал осел, раньше чем остальные звери успели раскрыть рты.
— Ладно,— сказал лев. — А кто здесь самый глупый?
— Я, йя, йя! — второпях заревел осел, испугавшись, как бы его не опередили.
Все звери так и покатились со смеху, а бедняга осел со стыда потерял свой красивый голос.
С тех пор он только и умеет реветь:
— Я, йя, йя!