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Cочинение «Как осел петь перестал (Итальянская сказка)»

В давние времена осел, как рассказывает сказка, пел получше тенора.

Однажды собрались все звери на совет, и лев, который был у них царем, спросил:

— Кто из вас самый красивый?

— Я, йя! — сразу же закричал осел.

— Хорошо, ты самый красивый.

— А кто же самый сильный?

— Я, йя! — закричал осел, раньше чем остальные звери успели раскрыть рты.

— Ладно,— сказал лев. — А кто здесь самый глупый?

— Я, йя, йя! — второпях заревел осел, испугавшись, как бы его не опередили.

Все звери так и покатились со смеху, а бедняга осел со стыда потерял свой красивый голос.

С тех пор он только и умеет реветь:

— Я, йя, йя!

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