Cочинение «Как провести лето в деревне»

Отменно провести свое свободное время можно в деревне. Там можно спрятаться от знойного, душного города и отдохнуть. В деревне можно сходить в лес, на речку или озеро.



Отличное место для отдыха - это, конечно же, озеро. Только вода убирает всю негативную энергетику, которая накапливается за весь день.



Как чудесно на песчаным бережку наслаждаться красотой озера. Озеро, изумительное зеркало, прячет в себе навалом загадок. Недаром про озера слагают сказки. Летом это лучшее местечко для медитации. Стоит учиться ни о чем не думать, а смотреть на озеро, окружающий мир, ощущать легкое дуновение ветра, светлые солнечные лучи. В каждой деревне, где есть озеро, можно услышать о нем много сказок.





Летом в деревне всегда будет чем заняться. Если не хочется валяться на берегу озера, то можно пойти в лес в ягоды или грибы.



Теплым вечером взглянете на закат, как не спеша опускается солнышко и какие яркие краски расплываются по вечернему небу. Солнце заходит за горизонт, и начинают появляться холодные звезды. У речки расстилается белоснежный туман, он застилает все вокруг. Становится прохладнее, птицы перестают петь, нежный запах цветков становится все сильнее.



Зачастую люди не замечают красоту природы. А время идет. Поэтому так важно учиться грамотно отдыхать на природе. Не нужно никуда спешить, а следует просто жить.