Cочинение «Как сделать так, что бы россиян стало больше»

Писать письма - это приятно, писать письма близкому другу - приятно вдвойне, писать письма президенту России - ответственно.

А мне еще и страшно, вдруг посмеётся надо мной, а еще хуже не станет читать, не посчитает это нужным, важным. Действительно, дел у президента много.

Кто я? Российская школьница.

Кто он? Глава государства. Но собираю все свое мужество и говорю: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте. Я от всего сердца желаю Вам здоровья, здравия. Оно Вам понадобится, так как реформ еще много предстоит осуществить, чтобы во всем мире слово Россия звучало гордо, твердо, с достоинством. Я Вам признаюсь - письмо пишу вместе с мамой.

Мне 13 лет. Учусь в обычной средней школе №18 поселка Паркового, занимаюсь в Центре внешкольной работы Тихорецкого района. Так наш поселок называют, потому что в его центре, рядом со школой, парк. Это удивительное место. Тишина, прохлада тени - летом, желтый ковер осенью. Мамочки с колясками постоянно в парке. Вот одна сидит, читает книгу, а рядом спокойно спит её малыш; другая беззаботно болтает с подругой - неподалеку в песочнице возятся их детки. Кто-то и из ребятни качается на качелях, а вон мальчишка в коротких шортах ловит кузнечиков.

Мир, спокойствие: Я сама выросла в этом парке, мои старшие брат и сестра приводили частенько меня, и я хочу привести сюда своих детей. Мне так хочется, чтобы, чтобы детишек было больше. Но что нужно, чтобы нас, россиян, было больше? Правильно! И я в 13 лет понимаю, что все очень просто. Надо, чтобы они всего-навсего просто рождались.

Нас в семье трое детей. Первая родилась Маша. Ей сейчас 19 лет, учится на 4-ом курсе РИНХА (Ростовского института народного хозяйства), будущий юрист. Через 1 год и 3 месяца родился Илья, он у нас кандидат в мастера спорта, гиревик, учится на 1 курсе Краснодарского сельхозинститута.

Мама все время хотела иметь много детей. Но тогда они с папой остановились на двоих. Оба студенты - папа будущий агроном, мама - учитель - поняли, что поднять будет их трудно. Но они ошиблись. После института родителям дали сразу служебную квартиру, папе работу по специальности, мама преподавала в школе. Дали "подъемные" деньги - 500 рублей. Говорят, что это были большие деньги. Родители купили диван, ковер и телевизор. Ежемесячно выплачивали зарплату. Как молодой семье дали план 7 соток и в течение 7 лет родители построили дом. Вот тут они задумали родить еще несколько детей. А когда мама была беременна мной на 2 месяце, произошли перемены в стране. Зарплату перестали выдавать, из магазинов совсем исчезли товары, деньги на сберегательной книжке обесценились.

Испугались мои родители. Как же детей поднимать? Да еще третий ребенок. Мама мне рассказывала, что целую неделю, она в страхе думала что предпринять: рожать или избавиться от будущего ребенка. Вот и сейчас она сидит рядом со мной и плачет. Плачет от того, что было бы, если бы она решилась сделать аборт. Не было бы меня, Насти, Настеньки, Асеньки. И мне страшно от этого. Я не могу представить, что меня нет. А как же мои победы на чемпионате края по легкой атлетике? Кто-то был бы другой? А как без меня моя танцевальная группа "Фантазия"? А парк, который я люблю?!

И благодарю маму, что она дала мне жизнь, счастливую, полноценную.

Почему же у меня нет младших братьев и сестер? Ответ прост. Родители были не уверены в будущем. Настолько жизнь перевернулась с ног на голову, что о надежности не и речи.

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