Cочинение «Как возникла античная литература»

Античная литература не имела возможности основываться на предыдущих литературных традициях, поскольку такой не существовало. Поэтому она возникает на основе разнообразного народного творчества. Это прежде всего мифология. Мифы вошли не только в античную литературу, а и стали непочатым источником сюжетов для дальнейших произведений мировой литературы. Античная литература возникает из песен, которые выполнялись во время работы, праздников, обрядов, военных походов. Также в основу произведений давней литературы лег народный эпос.



Античная литература охватывает все литературные роды: лирику, эпос и драму. Ее возникновением театра драма делится на комедии, трагедии и собственно драмы. Эпос существовал в форме эпических поэм, которые создавались особым стихотворным размером - гекзаметром и выполнялись речитативом в музыкальном сопровождении. Античная лирика также чаще всего сопровождалась музыкантом, но позднее возникла так называемая декламационная лирика, которую провозглашали без сопровождения музыкальных инструментов. Отдельным жанром античной литературы есть миф, который является следствием народного творчества, т. е. определенного автора мифы не имеют. Они существовали в разных вариантах. Корпус античных мифов - очень разветвленная система с множеством образов и сюжетов.



Античная литература возникает в ситуации, когда предыдущей литературной традиции не существовало, в этом уникальность и ценность давних произведений, этим объясняется их влияние на дальнейшее развитие мировой культуры. Уникальное значение имеет античная мифология. Эпические произведения античности повествуют о событиях военного характера, совмещая реальные исторические события с мифологическими представлениями людей, с образами богов и мифических героев. Известнейшими произведениями античного эпоса есть «Иллиада» и «Одиссея» Гомера. Эти произведения повествуют о событиях Троянской войны. Историческим событиями, которые имели место после уничтожения Трои посвятил свою поэму «Энеида» Вергилий. Широтой эпической картины отмечается и народный эпос: миф об аргонавтах и прочие.



Античным временам было присуще мифологическое мировоззрение, т. е. природа как следствие действия богов. Миф выполнял много функций; объяснение окружающего мира, поучительную и развлекательную функции, с помощью мифов передается информацию от поколения к поколению (как об обычаях, так и событиях), поскольку письменности не было. Судьба человека считалась заведомо предусмотренной волей, богов, т. е. мировоззрение античных людей было фаталистическим. Полнее фатализм как способ мировоззрения отобразился в античной трагедии.



Античная лирика жанрово разнообразная. Она заведена разделять на две больших группы декламационную и песенную. К декламационной относят элегию и ямбы, песенную же разделяют за количеством исполнителей на сольную и хоровую. Лирический герой Анакреонта воспевает жизненные наслаждения. Его философия близка к философии Эпикура.



Величайшими представителями античной драмы считаются Софокл, который создавал в жанре трагедии, и комедиограф Аристофан. Почему считают, что «Энеида» Вергилия является творческим наследованием Гомеровых поэм. В своей поэме «Метаморфозы» Овидий создал целую галерею античных мифов, одним общим мотивом - мотивом преобразования (метаморфоза означает преобразование). Автор пересказывает мифы от первых космогонических мифов (т. е. мифов о происхождении мира) к почти современным ему событиям. Поэма считается энциклопедией давних мифов, но это не только упорядочение известных сюжетов, а и их осмысление, предоставление им особого поучительного содержания.



В чем новаторство поэзии «К Мельпомене» Горация? в своей поэзии «К Мельпомене» Гораций закладывает традицию поэзий, в которых анализирует свой творческий задел. До него таких поэзий не существовало. Мотивы к Мельпомене Горация неоднократно использовали авторы серебряного (сравним с поэзией О. Пушкина «Я памятник себя воздвиг…»). Исследователи традиционно выделяют три цикла античных мифов: троянский (о событиях троянской войны), фиванский (о царе Эдипе) и цикл (о приключениях Яссона и золотом руно). Но существует и другая классификация, за которой мифы распределяют тематически: мифы о происхождении мира, мифы о богах, и т. п. Что такое «гомеровский вопрос»? Гомеровский вопрос - это комплекс литературоведческих проблем, связанных с творчеством Гомера, с авторством поэм, которые традиционно приписывают Гомеру.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--