Cочинение «Как я понимаю выражение «Культурный человек»»

Ещё несколько столетий назад английский философ Локк заметил, что у человека невоспитанного отвага становится грубостью, учёность – педантизмом, остроумие – шутовством, простота – неотёсанностью, добродушие – лестью. Это меткое и правильное замечание. Мало обладать достоинствами – нужно ещё успеть их проявить. Иначе достоинства могут обратиться в недостатки. Педантизм – излишний формализм, мелочная точность в чём-либо.



Культура поведения – составная часть общей культуры, выработанной человечеством. Она предполагает соблюдение основных требований и правил человеческого общежития. Поскольку это касается других людей, культура поведения включает в себя также и культуру одежды, культуру речи, культуру внешних манер. Знание правил культурного поведения помогает человеку решить, как поступить в том или ином случае, чтобы не вступать в конфликт с другими людьми, найти правильный выход из сложной ситуации, то есть способствует установлению достойных отношений. Культура поведения – это одно из условий создания гармонии между личностью и коллективом, взаимного понимания людей. Красивая походка, осанка, изящные жесты украшают как мужчину, так и женщину. Прежде всего, стоит обратить внимание на умение держать руки на месте. Воспитанный человек никогда не позволит себе держать руки в карманах, тем более, кусать ногти. Сидя, не кладут ногу на ногу и не трясут ею. Никогда не следует сидеть, развались в кресле, раскачиваясь на стуле. Дверь за собой всегда закрывают мягко. Хлопанье дверью -недостойный агрессивный выпад. Дурные привычки лишают окружающих удовольствия общения с вами. . В хороших манерах есть глубокий смысл. Воспитывать в себе Нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в них – бережное отношение к людям, к природе. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим. А тогда манеры сами придут к вам, придёт память на правила хорошего поведения, желание и умение их применять.



Как известно, раздел этикета, регламентирующий правила поведения за столом, – один из самых сложных и в то же время необходимых. Застольные манеры, безусловно, сводились не только к умению пользоваться приборами и соблюдению правил еды и питья. Без сомнения, неотъемлемой частью любого обеда являлась застольная беседа, которая также подчинялась требованиям этикета. Во-первых, было не принято вести за столом слишком серьёзные разговоры, касающиеся политики, религии и других тем, способных вызвать споры. Во-вторых, запрещалось произносить длинные монологи: каждый должен был иметь возможность высказаться. Говорят, тогда же сформировалось правило о том, что за столом нельзя шептаться и оказывать в беседе предпочтение кому-либо одному. Наконец, во все времена считалось, что молодёжь должна была больше молчать, слушая старших.



Сегодня родился особый, характерный для электронной сети этикет, получивший название «нетикет» или «сети-кет» . Электронное общение сформировало свои нормы поведения, основанные на элементарных правилах: не оставляй обращение без ответа, вовремя отправляй сообщения, необходимо уметь написать и отправить электронное письмо, корректно общаться в чатах, не допускается использование грубых слов, любое противоречащее законодательству страны действие.



Тренируйтесь



Повторите слова: педантизм, неотёсанность, шутовство, лесть, предполагает, конфликт.

Объясните, как вы понимаете слова: неотёсанность, шутовство.

Выпишите из текста слова-антонимы.

Прочитайте основную мысль текста и запишите её.

Вместо пропусков вставьте нужные по смыслу слова. Философ Локк заметил, что у человека … отвага становится …, учёность – …, остроумие – …, простота – …, добродушие – … . Мало обладать достоинствами – нужно ещё … . Иначе достоинства могут … . Культура поведения – составная часть … Она предполагает соблюдение … и правил … общежития. Поскольку это касается других людей, культура пннедения включает в себя также и культуру …, культуру …. культуру ….