Cочинение «Как я провел лето на Средиземном море»

Летом я был на Средиземном море с родителями и старшей сестрой. Отдых на море – это мой любимый отдых. Солнце, море, горы, сосны, песок, ракушки, катание на «банане» и катере – все это было незабываемо. Мы ездили на экскурсию по г. Анталии и плавали на яхте к мысу «Клеопатры».



Впереди — такое знакомое и такое неизвестное море. Как оно встретит нас в этом году? Будет ли теплой погода? Увижу ли старых приятелей или все будет по-новому?

Чем ближе к морю, тем сильнее бьется сердце: вот сейчас оно покажется, засинеет, засверкает! Моря еще не видно, но нет сил оторвать взгляд от окна. И как сильно ни ждешь, все равно неожиданно сверкнет на горизонте голубая полоса. Море!

Тихое и спокойное или бурное, штормовое — это все равно море. Выбежишь на берег, а оно тоже радуется встрече, облизывает ноги, закапывает их в песок. Здравствуй, море!



С папой мы взяли в прокат акваланги и подводное снаряжение и погружались в море. Такой незабываемой красоты я никода не видел. Маленькие разноцыетные рыбки плавали рядом с нами и совершено нас не боялись. Огромное колличество разноцветных кораллов впечатляло. Но эти кораллы отламывать нельзя, они находятся под охраной. Больше всего под водой мне понравились большие и плоские рыбины - скаты. С ними можно было играть как с собаками и они были очень добрыми.



Я очень рад поездке к морю, и надеюсь, что папа с мамой повезут меня на море и на следущий год.



Июль я провел у бабушки на даче. Ко мне приезжал мой друг Матвей. Мы помогали бабушке на даче: косили и сгребали траву.

Там я отметил свой девятый день рождения. Ко мне приезжали друзья и родственники. Было весело.

В августе я был в Москве. Игра в футбол с друзьями – не хуже отдыха на море.



Скоро в школу – это значит, что мы стали на год старше.