Cочинение «Как я провел лето в Италии »

В начала июля я поехал в Италию в морской город Алассио для участия в Чемпионате Европы по спортивным бальным танцам. Мы полетели вчетвером, я с моим папой и моя партнерша по бальным танцам со своим папой. Перелет витали из нашего города занимает девять часов. Мы делали пересадку в столице нашей родины Москве. Меня поразил огромный аэропорт. Между рейсами было очень мало времени, по этому мы все боялись опоздать на самолет в Милан.



Но все прошло отлично, и мы улетели вовремя. В Милане тоже очень большой аэропорт, даже больше чем в Москве, но людей в нем намного меньше.



В Милане мы взяли на прокат легковую машину и отправились к Средиземному морю в Лигурийский залив. Ехали мы не долго, около двух часов, но природа Италии меня очень поразила. Она сильно отличается от нашей российской. В Италии вдоль дорог растут мандарины. Это мне понравилось. Можно набрать себе целый вагон мандаринов, но ни кто в Италии этого не делает, потому что мандарины растут у всех в садах и собирать мандарины вдоль дороги не надо.



Вечером мы приехали в морской город Алассио. Это очень красивый и древний город со своей историей и неповторимой красотой. Мы с нашими друзьями разместились в двух небольших номерах и сразу же пошли купаться на море. Море от нашего отеля было всего в двух шагах, по этому долго идти не пришлось.



Море было теплым и очень мне понравилось. Я впервые на море, но хотел бы вернутся сюда и на следующий год.



Утром мы позавтракали и пошли смотреть город. Везде мостовые. Все люди очень приветливые, и даже иногда пытаются с нами поздороваться по-русски. В отеле много русскоговорящих работников, и по этому мы говорили на русском. Иногда на английском и сосем редко на итальянском. Я брал с собой русско-итальянский разговорник и выучил много итальянских слов.



На следящее утро мы участвовали в турнире по бальным танцам и заняли четвертое место. Мы очень гордимся своими достижениями. Мы танцевали европейскую программу, в которую входит медленный вальс, венский вальс, быстрый фокстрот, медленный фокстрот и танго.



Я очень люблю танцевать и очень люблю море. На следующий год мы опять поедем в Италию и будем выступать. Надеюсь мы выиграем золотую медаль.