Cочинение «Как я провел лето!»

Сегодня мы пишем сочинение на тему "Как я пров л лето", - объявила звонким голосом, молодая учительница русского языка, школы номер N города Ширяевск. Над классом повисла никем не высказанная фраза: "Ну ты, блин, загнула!" Учительница, прочитав недоумение в глазах учеников 10-го "А", вс поняла: писать им было нечего. Придумать что-нибудь типа: "Вс -лето-я-бегал-и-собирал-цветочки" они уже не могли, а написать правду боялись.

- Ладно, пишите как есть.

Класс вздохнул и призадумался. . .

На следующий день учительница сидела за столом, держа руку на стопке тетрадей. Глаза е как бы говорили: "Теперь вы точно попали!"

- Сочинения ваши я не проверяла.

Вздох облегчения в классе обрубила следующая фраза:

- Я решила прочитать их вам!

Слабонервным стало плохо.

- Вот, к примеру, сочинение Жоры Милосоского.

Милосоский, которого по школе называли не иначе как "Милый", обхватил голову руками.

- Итак. "Вс лето я пров л в деревне с очень странным названием "Концовка". . . " - учительница оторвалась от сочинения, - почему же странное? Очень даже среднерусское название. ". . .

- Рассказывать мне особо нечего, но один случай я упомяну. Как-то мы с пацанами, а было нас человек 14, купили у самогонщика самогонки. . . " Милосоский, сколько раз я тебе говорила. Два созвучных однокоренных слова не должны стоять рядом. Мог бы написать браги, бражки, бормотухи, первача в конце концов. Мог?

- Мог, - пробурчал Милосоский.

- . . . купили самогонки и пошли на хату к одной девахе. Там мы как следует "приняли" и оттрахали е всем коллективом. . . "

В классе раздались отдельные смешки и реплики типа: "Щас ему влетит!"

- Милосоский, что значит "всем коллективом"? У вас групповуха была?

- Да нет, по очереди.

- Ну вот по-о-че-ре-ди, так бы и написал. "Оттрахали", что

значит оттрахали? Это ты трахтор будешь трахать, а здесь

следует писать отымели, поимели, отпердолили во все дыры. Эх, Милосоский. ". . . оттрахали е всем коллективом без гандона. . . "

Взрыв смеха. Учительница снова взглянула на Милосоского и покрутила пальцем у виска.

- Жора, ты что, сбрендил? Почему слово "гандон" в единственном числе, вас же четырнадцать было или ты имеешь в виду "поч тный переходный гандон лучшему трахалю страны по итогам секс-соревнований" как это было при СССР? Шутка. Надо писать "без гандонов". Ну да ладно.

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