Cочинение «Как я провел отдых летом»

Прошло короткое лето. Мы нашли прекрасный уголок природы. Туда мы ездили на своей лодке, которую вёл наш дедушка Юра.



Проезжая по реке, мы любовались необыкновенной красотой нашей чукотской природы. По берегам мелькали раскидистые ветви ёлок, тонкие и высокие рябины. Кое-где в глубине кустарников можно было увидеть стройные стволы тополя.



Наконец, мы подъехали к берегу, где обычно собирали ягоды. Спрыгнув на берег, бабушка и тетя Таня пошли посмотреть есть ли ягода. Оказалось, что её там очень много. Взяв кружки и ведёрко, мы все вместе пошли собирать ягоду. Я взяла магнитофон, поставила его на середине поляны, включила музыку на всю громкость.



Дедушка остался на берегу и начал разжигать костёр, чтобы сварить картошку и рыбу. Когда было всё готово, он позвал нас покушать. Сидя на берегу реки, мы любовались пролетавшими мимо птицами.