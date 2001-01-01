Cочинение «Как я провел выходные»

Мы собрались на фестиваль авторской песни "Агидель-2001" в город Уфу. Вся неделя была полна суеты и подготовки к столь ответственному мероприятию. Участники поездки были известны лишь в самый последний момент, но заранее было известно, что едут "Трио в шляпах", дуэт Рыбин-Богомолов (в качестве приглашенных гостей) и мы, дуэт "Александрия". Позже к нам присоединился Алексей Беляев - автор из Челябинска и Леонид Курбатов (Сатка-Миасс). Также в поездке нас сопровождали самые деятельные члены КСП "Моримоша" во главе с К. П. Просековым.



После полубессононной ночи в поезде мы таки добрались до Уфы. На вокзале нас встретил проводник Володя из ШКАПа (Школы Авторской Песни) и мы поехали в ДК ЗРТИ, где должно было состояться предварительное прослушивание. А пока что мы пели, пили, смеялись, не зная, что будет дальше: на щите или. . . под щитом.



Прослушивание для нас стало некоторой вехой. Во-первых, мы увидели много бардов. В Челябинске на фестивалях столько не бывает. И мы с ужасом думали, что среди такого количества авторов, поэтов, композиторов, дуэтов, ансамблей мы просто затеряемся и не пройдем даже в конкурсный концерт. Второе, чего пугался лично я, это жюри. "Ха!" - скажете вы, чего испугался. А как же! В нем сидели очень уважаемые и любимые мной люди. А в такой ситуации хотелось спеть так, чтобы песни тронули и их, много слышавшие, сердца.



Пели неважно. Видимо сказалась бессонная ночь в поезде и больные горла, которые не удалось вылечить дома. Жюри оказалось очень благожелательно настроено. В нем сидели на момент нашего прослушивания (жюри было непостоянным, вольношатающимся :-) Елена Козлова (г. Уфа), Грахов Николай (г. Уфа), Кузьменко Виктор (г. Уфа). Очень тронуло, что Николай Грахов тихонечко нам подпевал. Чертовски приятно! Но страх поражения, тем не менее, оставался, хотя ехали мы совсем не за наградами, а за чем - узнаете чуть позднее.



А потом мы попытались попасть на мастерские. Подход на мастерских был несколько странен: индивидуальная работа с участником фестиваля. Мы же привыкли к мастерским, на которых в качестве слушателей присутствуют много участников, а на "Агидели-2001" все "мастерение" происходило тет-а-тет. Поэтому, те очереди, которые выстраивались в коридорах, оказались нам не по зубам. Что примечательно, одну из мастерских вели "наши" Слава Рыбин и Виталя Богомолов.



Время до концерта коротали кто как умел. Мы поехали на импровизированную экскурсию по столице Башкирии Уфе, а заодно решили устроиться на ночлег в местном спелеоклубе. Уфа поразила архитектурой. Смешение стилей пошло этому городу на пользу, очень поразили воображение здания мечети с двумя колоннами и сооружение Башкомбанка с необычным фасадом.



До концерта вывесили списки и, к нашему удивлению, прошли все челябинцы, кто заявился (Алексей Беляев, "Трио в шляпах" и мы, дуэт "Александрия"). Концерт был очень неровный, но, тем не менее, понравился. "Лучше гор могут быть только горы", -- сказал классик АП.



Вотинцевых никто не поет лучше их самих. Дуэт "Тайна": Евтухова Наталья и Хамитова Айгуль это подтвердили. Хотя спето было очень хорошо, но чего-то не хватало, впрочем как и у других их предшественников(-иц). Вообще-то, исполнители как-то не слишком порадовали мое ухо. Но было одно маленькое, но счастливое исключение: Зайдуллина Эльвира, г. Уфа. Маленькая девочка с огромной гитарой и очень искренним сердцем. Клянусь, что она меня завоевала своим прочтением "Отражения" Николая Старченкова.

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