Cочинение «Как я провел зимние каникулы»

Зима очень хорошее время года. На улице всё белым-бело, природа словно замерла в ожидании чуда. А чудо - это праздник Новый год! Праздновать Новый год к нам домой приезжали гости. Было весело! После того как пробили часы 12, я со своим другом вышел на улицу. Мы играли в снежки, катались с горки и зажигали бенгальские огни. Заходя домой, мы с другом, были словно снеговики. Мы не спали до утра и все время веселились. На следующий день гости разъехались, но праздничное настроение осталось.

Зимние каникулы мне очень понравились, я хорошо провел время: много гулял на улице, катался на коньках, ходил в гости к бабушке. Но я не только играл и веселился. На каникулах я занимался каратэ и сдал экзамен на 6 кю, теперь у меня зеленый пояс, еще ездил на Республиканские соревнования, которые проходили в посёлке Раевка. А так же я ходил заниматься в лингвистическую академию английским языком.