Cочинение «Как я провела каникулы на даче»

Несколько недель летних каникул я провела за городом, на нашей даче. Каждый день к нам на обед приходил интересный гость – рыжий кот. Несмотря на то, что мы кормили его самыми лакомыми кусочками со стола, прикоснуться к себе он не позволял никому.



В одно прекрасное утро наш кот ждал нас у крыльца. Вид у него был вялый и, можно сказать, полусознательный, а за ухом зияла огромная рваная рана. Он выглядел беспомощным.



Мы решили, во что бы то ни стало, помочь ему. В то время, когда папа крепко держал кота, мама промыла рану и обработала ее зеленкой, а я подавала необходимые материалы: вату, бинт, ножницы.



Буквально через пару дней наш кот пришел опять. Теперь вид у него был намного лучше. Рана почти зажила, но я еще дважды обрабатывала ее зеленкой. И наш котик выздоровел!



Назвали мы его Рыжиком. Теперь наш Рыжик никуда не убегал. Но пришло время расставания, как жаль было его оставлять. Мы решили поручить Рыжика соседям до следующих каникул. Думаю, ему у них понравится!