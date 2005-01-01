Cочинение «Как я провела каникулы»

Обычно во время летних каникул мы с родителями отправляемся к морю или в лес — в поход. Но в этом году я почти месяц провела у бабушки в гостях — в красивом селе Вишневое.

Бабушкино село — маленькое, аккуратное. Дома жителей села чистенькие, свежепобеленные. Крыши и наличники окон, ставни, ворота у многих украшены затейливой резьбой. Дело в том, что село славится своими мастерами резьбы по дереву — семьей Карташовых. Их дом похож на сказочную избушку. Кажется, что на окна, двери, даже на забор накинуто тонкое кружевное покрывало — так нарядно они выглядят.

У бабушки в гостях я просыпалась очень рано. По-другому в селе не получится — день здесь начинается с первыми криками петухов.

Хозяйство у бабушки большое, и я со своим двоюродным братом, тоже приехавшим погостить в село, помогала, чем могла: носила из колодца воду, готовила завтрак, варила еду для поросят, рвала траву для кроликов. Бабушка научила меня доить корову и ухаживать за курами и утками. ALLSoch. ru 2005

Утром и вечером мы с братом поливали огород, потому что лето выдалось засушливое. Бабушка была очень рада нашей помощи и часто готовила к обеду или ужину что-нибудь вкусненькое: жаркое из картошки с мясом в горшочках, вареники с ягодами, пироги с рыбой.

В свободное время, которого у нас оставалось достаточно, мы с братом ходили в лес. Местные ребята научили нас отличать съедобные грибы от ядовитых и даже показывали грибные места. А сколько черники было в лесу — видимо-невидимо!

Вечерами, отдохнув от жаркого дня, мы встречали возвращающееся с выпаса стадо и забирали нашу корову, после чего играли с соседскими ребятами в волейбол или просто сидели на лавочке и обменивались новостями.

Два раза мы с братом ходили в соседнее село на рыбалку. Там есть небольшой прудик, где водятся караси и красноперки. Но брату с рыбной ловлей везло больше, чем мне: он наловил целое ведерко рыбы. Дома мы накормили мелкой рыбой бабушкиных котов, а крупную я пожарила, и у нас получился замечательный ужин.

Мне очень понравилось в деревне. Я многому научилась, хорошо отдохнула, у меня появились новые друзья. На следующее лето мне бы тоже хотелось поехать к бабушке и провести там целые каникулы.