Cочинение «Как я провела лето»

С 18 июня по 5 июля я отдыхала в красноусольском оздоровительном лагере «Солнечный». Этот лагерь находится вдали от городов и остальных населённых пунктов. Сразу после приезда в лагерь, всех детей разместили по корпусам и отрядам. Мне очень повезло, что я оказалась в первом отряде, хотя туда я сама и записывалась. В моём отряде было 33 подростка и 3-е вожатых (воспитателей, как их называют некоторые). Девчонок было больше, чем пацанов – 19. Так как этот год в Башкортостане – год здоровья, поэтому в лагере было много спортивных соревнований и игр: эстафеты, футбол (среди отрядов, комический, дамский), волейбол… В лагере скучать не приходилось. По вечерам были дискотеки, концерты, какие-то мероприятия в отряде. Днём ходили в походы, убирались в комнатах, занимались спортом, смотрели видеофильмы и многое другое. Кормили нас 5 раз в день, повара там очень-очень вкусно готовили. Но несмотря на это я ничуть не поправилась, хотя кормили очень плотно. В конце лагерной смены всем отдыхавшим подарили большие подарки, в них были всякие сладости (я их потом 3 недели ела). По дороге домой в автобусах пели разные современные песни. В лагере мне очень понравилось.



Не успела я приехать домой 5 июля, как этим же вечером я поехала с папой в Уфу к сестре. А на следующее утро мы (я, папа, сестра, её муж и маленькая дочка) поехали под Екатеринбург к родителям Виктора (мужа моей сестры). В Екатеринбурге мы остановились, там как раз начался концерт «Sprite – жажда успеха», мы немного передохнули, послушали музыку, поели мороженого, купили некоторые продукты и тронулись дальше. На следующее утро мы уже отправились обратно домой – в Ишимбай. В лагере я так привыкла к большой палате, что дома все комнаты казались мне узкими и маленькими. Но потом я уже привыкла.



В остальные дни летних каникул я никуда не ездила, была дома. Я читала книги («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок огня», «Герой нашего времени», «Евгений Онегин»), гуляла на улице, занималась немецким языком, работала на компьютере, сидела в интернете. А на следующее лето я хочу поехать в Германию. Может быть, это мне удастся, а может и нет. Поживём – увидим.