Cочинение «Как я провела выходные»

Ездила на выходных в Волжск вместе с группой «Посреди лета». Гастроли типа… :) Это было их первое выступление- не могла же я такое пропустить?! Так что особое «СПАСИБО» что взяли:

Ну так вот. Поехали мы значит в Волжск…Уже в газельке начались коры. Рядом с Андреем сидела с виду обыкновенная бабулька, и мы бы даже не обратили на неё внимание, если бы в какой-то момент она не начала хлестать из горла «Жигулёвское», закусывая пивко колбасой…:) Потом её видимо начало укачивать, т. к. уж очень странно эта бабка периодически склонялась к полу…

Приехали. Честно говоря, не в обиду Волжску, я представляла этот город лучше. Не думала, что всё так запущенно… В лучшем случае можно было увидеть 5-этажки, в остальном- старые, убитые дома…Кинотеатр «Родина» (с виду а-ля КГФЭИ), в котором и проходил Rock-Fest тоже не блистал новизной. Деревянные кресла из фанеры (мать её:)), каких уже давно нет ни в одном кинотеатре Казани…Увидев их в зале, я долго не могла представить, как вообще люди будут СИДЯ слушать рок??!

Встретили нас хорошо. Даже выделили комнату, где можно было раздеться. Тока пить там всё равно не разрешили…:)

На улице на нас смотрели как на людей «ни от мира сего». Наверное мы действительно своей толпой выделялись среди общей массы города Волжска…

Пошли перед концертом кушать. Типа в одно из лучших мест города. Пиццерия, в которой мы были, чем-то напоминала студенческую столовку. Особенно запомнилось то, что нам дали в качестве тарелок:)

Ну вобщем, ладно, главное- остались сыты. И вроде пока живы:))

Где-то за полчаса до концерта начался кипиш. Все организаторы начали активно копошиться, ребят запрягли вешать плакаты спонсоров, а меня со словами : «Больше некому» Данила (один из организаторов)отправил ко входу раздавать листовки…Честно говоря, сначала я восприняла эту идею без особого энтузиазма (всё-таки такая работа- эт не «моё»), но уже после первых розданных флаеров, я вошла в раж. «От спонсора сегодняшней вечеринки- салона красоты «Эдем»…и вам от спонсора…и вам…а вам даже два…третий нужно?» Ну вобщем, мне понравилось…

Публика была простая. Это и понятно- Волжск, суббота, делать нечего. Возраст- от 12 и старше. Первый раз, кстати, видела, чтоб даже гопники ходили на рок-концерты. А гопники у них напоминают наших, тока лет 5 назад…

«Посреди лета» выступали 4-ми. На 3-х командах до этого люди спали. Ну может спали- это, конечно, громко сказано, но по крайней мере сидели на местах. Во время же выступления «Посреди лета» жарко кажется стало всем. Народ уже начал вставать с мест, а некоторые – пробираться поближе к сцене. А я в это время бегала по залу с фотоаппаратом. И вроде не зря…Некоторые кадры получились очень удачными, аж самой понравилось…:) (Если я когда-нить всё-таки стану фотокорром, буду говорить, что моя карьера началась с группы «Посреди лета»:))

Выступили они отлично. Для первого раза- я считаю, даже очень. По крайней мере зажгли так, что драйва хватило на весь зал. А разгорячённые фанатки до конца вечера бегали за автографами:)))) Когда выступали «на бис» второй раз, так вообще- публики на сцене уже было раз в 5 больше, чем их самих, а к самой сцене можно было подойти с трудом. Ну вобщем, молодцы! Зажгли. Удачное начало:)))

После концерта долго решали, где же мы будем ночевать. Вариантов было 2: либо гостиница за 300рэ-номер, либо к Даниле (но там мама). В итоге, после долгих уверений Данилы, что мама будет не против толпы и всё поймёт, решили остаться у него. Встретили нас действительно хорошо. Отогрели, накормили, спать уложили. Мальчики отдельно, девочки-отдельно :)Мальчикам не повезло больше- их было шестеро и спали они на полу. Хотя по-моему все за день настолько устали, что было просто пох…лишь бы где-нить упасть…

А с утречка попили чайку и двинулись на родину. Прощай Волжск, привет- Казань. Ну и напоследок, в автобусе, собрала автографы прям на афише со всех представителей «Посреди лета», а то чувствую ещё парочку таких выступлений и к ним вообще за росписью не подберёшься…:)))))))))