Cочинение «Как я заблудилась в лесу (сочинение-рассказ)»

Каждое лето я уезжаю к бабушке в село Лесная Стенка. Уже само название говорит о том, в какой живописной местности я отдыхаю. Леса вокруг старые, лиственные, они действительно как бы стеной окружают село. Местные жители пасут скот на опушках леса, в самом лесу собирают грибы, ягоды и орехи.



Этим летом и я впервые попробовала себя в роли пастушки. Хозяйство у бабушки большое: корова, три козы, куры. Раньше, когда я просила бабушку разрешить мне пасти коз, бабушка говорила, что я еще маленькая. На этот раз она сама предложила мне вывести коз на выпас. Место это мне хорошо знакомо — там я не раз была с бабушкой.



Все шло хорошо, мне казалось, что нет ничего проще. Козы мои уверенно шли впереди по знакомой дороге и вели меня за собой. На опушке леса я присела на пенек, невдалеке были знакомые ребята, которые также пасли домашних животных. Я не заметила, как мои козы углубились в лес. Я вскочила и стала громко звать их. В ответ услышала блеянье. Ах, вот вы где! Я вошла в лес и вскоре увидела своих подопечных. Они мирно бродили среди деревьев, непрерывно жевали что-то. «А тут действительно прелестно! — сказала я козам. — Но пора возвращаться домой». И вдруг я поняла, что местность в лесу мне совершенно незнакома. Как мы здесь оказались, и уже не помнила. Я беззаботно двигалась за козами, вот и заблудилась. Что же делать? Меня охватило отчаяние. Куда идти? В какой стороне село? Деревья всюду одинаковые. А козы продолжали двигаться. Я начала беспокоиться: хотя бы их не потерять. Животные меня не слушались. Они даже ускорили движение, словно старались от меня оторваться. Я уже шла за козами, не разбирая пути. Возвратиться домой без них я не могла, и о каком возвращении могла быть речь, если я в лесу заблудилась! Неожиданно над головой что-то треснуло. Я подняла глаза и увидела, как огненным солнечным зайчиком с ветки на ветку прыгала белка. В другое время и залюбовалась бы ею, а сейчас мне стало еще страшнее. Белка-то знает, куда держит путь! У ног моих мелькнула змейка. Крича, я побежала за козами. И вдруг сердце мое радостно забилось. Козы выводили меня на знакомый выпас. Они продолжали двигаться к дому. И тут я вспомнила, что бабушка возвращалась с ними домой всегда в одно время. Дома она доила их, поила, угощала кусочками сахара.



«А вы, как часы, — сказала бабушка, увидев нас. — Ну что, справилась с козами? Они у нас смирные». Я не стала рассказывать о своем приключении, побоялась, что бабушка больше не доверит мне своих любимиц. Но, видимо, по моему лицу она и так все поняла. «Ничего, Аленушка, привыкай, — ласково сказала бабушка. — На вот, попей парного молочка. Только что подоила нашу буренушку». Каждое лето я уезжаю к бабушке в село Лесная Стенка. Уже само название говорит о том, в какой живописной местности я отдыхаю. Леса вокруг старые, лиственные, они действительно как бы стеной окружают село. Местные жители пасут скот на опушках леса, в самом лесу собирают грибы, ягоды и орехи.

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