Cочинение «Какие школьные предметы мне нравятся»

Я хорошо учусь в школе и обычно по всем предметам получаю высокие оценки. И все же мои любимые школьные предметы — литература и русский язык. Читать я научился еще до школы и с тех пор прочел уйму интересных и увлекательных книг. Конечно, больше всего я люблю приключения и фантастику, но и для классической литературы у меня тоже находится время.



Обычно мне легко отвечать на уроке, потому что большинство изучаемых произведений мне уже хорошо знакомы. Читаю я одинаково хорошо и на русском, и на украинском языках, но все же русский мне ближе, ведь в моей семье все говорят по-русски. А писать красиво и без ошибок не так уж и: сложно. Главное — быть внимательным и не торопиться писать, не подумав