Cочинение «Какие существуют легенды о зарождении Олимпийских игр»

Олимпийские игры зародились в Древней Греции. В течение многих лет древние агоны (состязание, борьба, игры) проводились и в Олимпии, где впоследствии стали организовываться состязания, получившие название Олимпийских. О первых Олимпийских играх точных данных не сохранилось. Первое достоверное упоминание о них относится к 776 г. до н. э. , когда на одной из мраморных колонн, установленных вдоль берега реки Алфей, выгравировали имя первого известного олимпийского победителя — повара из Элиды Корэба. Начинавшиеся как соревнования местного значения, Олимпийские игры со временем стали событием всегреческого масштаба. На Игры съезжалось множество людей не только из самой Греции, но и из ее городов-колоний от Средиземного до Черного моря.

С 6 в. до н. э. по примеру Олимпийских игр стали проводиться другие общегреческие соревнования атлетов: Пифийские игры, Истмийские игры и Немейские игры, посвященные различным древнегреческим богам. Но Олимпиады были самыми престижными среди этих состязаний. Победа на Олимпиаде считалась очень почетной. Олимпийские игры упоминаются в произведениях Плутарха, Пиндара, Павсания, Симонида и др. античных авторов. Их неоднократно посещали Аристотель и историк Геродот. Поэт Лукиан, побывав много раз на Играх, описал их в своих сочинениях.

Начавшийся в IV веке до н. э. общий упадок греческой культуры отразился и на Олимпийских играх: они постепенно утрачивали былое значение и суть, превращаясь из спортивного состязания и значимого общественного события в сугубо развлекательное мероприятие, в котором участвовали преимущественно атлеты-профессионалы. Тем не менее, игры продолжались даже тогда, когда Эллада попала в подчинение к Риму (в середине 2 в до н. э. ). Тогда же был нарушен один из основополагающих олимпийских принципов, допускавший участие в Олимпийских играх исключительно греческих граждан. В числе победителей были даже некоторые римские императоры (в том числе и Нерон, «выигравший» скачки на колесницах, запряженных десятью лошадьми).

В 394 г. н. э. император Востока и Запада Феодосии I, насильственно насаждавший христианство, посчитал Олимпийские игры языческим обрядом, объявил нечестивыми и запретил специальным указом их дальнейшее проведение. Атлетические соревнования в Олимпии проводились регулярно на протяжении 1168 лет (всего было проведено 293 Олимпиады).

Существует немало легенд о зарождении Олимпийских игр. Все они связаны с древнегреческими богами и героями.

Самая известная легенда гласит, как царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона передала ему повеление богов: устроить угодные им общегреческие атлетические празднества. После чего Ифит, спартанский законодатель Ликург и афинский законодатель и реформатор Клиосфен установили порядок проведения таких игр и заключили священный союз. Олимпию, где надлежало проводить это празднество, объявили священным местом, а любого, кто войдет в ее пределы вооруженным, — преступником.

Согласно другому мифу, сын Зевса Геракл привез в Олимпию священную оливковую ветвь и учредил игры атлетов в ознаменование победы Зевса над своим свирепым отцом Кроном. Известно также предание, что Геракл, организовав Олимпийские игры, увековечил память о Пелопе (Пелопсе), победившем в гонке на колесницах жестокого царя Эномая. А имя Пелопа дали области Пелопоннес, где находилась «столица» античных Олимпийских игр.

Своим возрождением Олимпийские игры обязаны французскому барону Пьеру де Кубертену (1863–1937). Разочаровавшись в политике и перспективе военной карьеры, Кубертен решил посвятить себя просветительской реформе во Франции. В 1886–1887 годах он опубликовал серию статей по проблемам физического воспитания. Проведя исторические исследования, Кубертен счел наиболее близкими к своим представлениям о спорте и физическом воспитании взгляды древних греков. Так у него возникла идея возрождения Олимпийских игр в современных условиях.

В 1887 году Кубертен создает Комитет по пропаганде физического воспитания во Франции. 15 июля 1889 года в Париже Комитет созывает международный атлетический конгресс, где Кубертен поднимает вопрос об организации серии международных спортивных соревнований по образцу древнегреческих олимпиад. 25 ноября 1892 года в Сорбонском университете по случаю пятилетней годовщины создания Французского легкоатлетического союза Кубертен выступает с лекцией, в которой он изложил свою концепцию олимпизма как понятия, содержащего в обобщенном виде определенные педагогические взгляды. Именно тогда он, как генеральный секретарь Союза, внес официальное предложение о возобновлении Олимпийских игр. Весной 1893 года с помощью секретарей английского и американского атлетических союзов (К.

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